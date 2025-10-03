Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Олимпийски шампион и още двама многократни медалисти отказаха да се изправят срещу Карлос Насар

Един от основните конкуренти на Карлос Насар в категория до 94 килограма - Фарес Ел Бакх от Катар отказа участието си на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде. Олимпийският шампион от Токио 2020, който преди бе познат като Месо Хасуна, предварително бе дал заявка за участие на надпреварата, но в последните дни е взел решение да на участва.

Същото решение взеха още Кейдомар Валенила и Реваз Дaвитадзе. Колумбиецът е сребърен медалист от Токио 2020 и световен шампион от Богота 2022. Грузинецът пък е сребърен медалист от миналогодишното световно първенство в Бахрейн.

Така група “А” на категория до 94 килограма остава с едва седем състезатели. Освен Карлос там са още Емре Йозтюрк от Турция, Карим Абокахла от Египет, Рафаел Фридрих от Германия, иранците Алиреза Моени Седех и Али Алипур и олимпийския шампион Киануш Ростами, който вече се състезава за Косово. Състезанието е на 9 октомври с начало 20:30 часа.

