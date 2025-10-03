Джон Джоунс: Пробягах първия маратон в Кардиф и на 79 години все още не спирам

Бегаческата кариера на Джон Джоунс се простира в рамките на повече от четири десетилетия. Близо 30 000 бегачи ще се включат в полумаратона на Кардиф тази неделя, но за един от тях състезанието ще събуди спомени за първия пълен маратон в града през 1981 г. Преди повече от 40 години 79-годишният в момента Джон Джоунс от Кередигион е убеден да участва в маратона и това се превръща в хоби, на което се радва и до днес.

Оттогава нещата са се променили много – тълпите са по-големи, бегачите са повече, появиха се енергийни гелове и напитки, както и всякакви видове нова екипировка за бягане.

Джон си спомня първото състезание, в което се включва, след като е бил запленен от олимпийския маратон. Той разказва за най-големите истории в Уелс.

Той споделя: "Някой ми спомена, че ще има маратон в Кардиф и реши вместо мен, че ще участвам. Беше много, много хубаво. Това беше първият ми маратон, а в онези дни нямаше интернет и в Кардиф имаше само един магазин, който продаваше обувки за бягане. Не ги наричаха маратонки, а обувки за бягане.“

"Бърни Плейн пишеше статия веднъж седмично в Western Mail и това беше всичко – единственият съвет, който имахме. Нямаше енергийни напитки, нито тренировъчни планове – просто се захващаше за работа. Днес бих направил всичко, което може да помогне.“

"Спомням си как на първия маратон излязох от Бари и си помислих: "Боже, колко дълъг път остава за връщане“, но когато стигна определена дистанция, обикновено мисля за това колко съм изминал, а при полумаратон не е толкова зле.“

79-годишният мъж винаги е обичал да бяга и е израснал, гледайки баща си. Той разказва: "Баща ми бягаше като млад. Беше миньор и след работа излизаше да бяга, за да изкашля целия прах, вместо да ходи в кръчмата.“

След като се насладил на първия си маратон, Джон започнал да организира собствен полумаратон в своето село в Кередигион, докато същевременно управлявал местен пъб. Хитрият бизнесмен стратегически разположил старта и финала пред своя пъб, за да подпомогне бизнеса си.

Тази година ще бъде петият полумаратон на Кардиф за Джон и той все още няма планове да спира, докато се готви за последното си състезание преди да навърши 80 години.

"Любимата ми част е финалът, на Корбет Роуд, когато наближаваш последния участък и всички са там и те аплодират“, казва Джон.

"Най-неприятната ми част е около 10-ия километър, когато навлизаме в езерото Роут Парк. Виждаш другите, които са обиколили езерото, изминали са два километра повече от теб и са само на километър от финала.“

"Пътят е малко неравен, особено на Лейк Роуд Ийст до върха, но тълпите са невероятни. Навсякъде около теб има свирещи групи, пеещи хорове, оркестри, улични музиканти и хора, които удрят по капаци на тенджери. Атмосферата е прекрасна и е удоволствие да се обикаля. Определено има много повече зрители сега, отколкото преди 40 години.“

В днешно време Джон се грижи да управлява тренировките си така, че да не получава контузии, и признава, че основната му цел е да завърши без травми. "Имаш остатъка от живота си пред себе си – не е само състезанието. За мен това не е състезание, а просто бягане. Никога няма да спечеля, а дори и да завърша последен, пак ще съм го направил.“



Снимка: walesonline.co.uk