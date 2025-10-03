Силно начало за националите по бадминтон на международния турнир в София

Българските национали започнаха с победи на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series", който се провежда в столичната зала "Европа".

Водачът в схемата при мъжете Димитър Янакиев се наложи над Ричард Кюл (Швеция) с 21:18, 21:10 и по-късно днес ще играе срещу Матю Уоринг (Шотландия).

Илиян Стойнов постигна успех над Расмус Андерсон (Финландия) с 19:21, 21:17, 21:18, а във втория кръг излиза срещу номер 4 Алваро Леал (Испания).

Квалификантът Цветомир Стоянов спечели срещу Рафаел Чену (Франция) с 21:16, 21:12 а в спор за място на четвъртфиналите ще срещне номер 7 Емре Лале (Турция).

На смесени двойки Станимир Терзиев и Цветина Попиванова победиха Бурак Мерт Алкая и Сюмейе Тунджер (Турция) с 23:21, 21:17, Йордан Йорданов и Десислава Каркадакова надделяха над Себастиан Кадлец и Оливия Кадлецова (Словакия) с 21:19, 21:14, а Михаела Чепишева се справи с Надежда Назаренко (Кипър) с 21:14, 21:7.

Срещите от днешната програма продължават до около 20:00 часа.