Над 500 участници в 7-ото издание на маратона "Тракийски царе"

Над 500 участници са регистрирани за седмото издание на маратона „Тракийски царе“, в който са предвидени състезания по бягане, колоездене, дуатлон и Е-Bike и ще се проведе на 5 октомври в Казанлък. Сред тях има състезатели от Франция, Гърция, Великобритания, Русия и Германия, съобщават организаторите от спортен клуб „Планинско бягане и туризъм – Казанлък“.

Тазгодишното издание на маратона се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по програма „Спортът – начин на живот“. Основната цел на събитието е да се популяризират спортът, физическата активност и опознаването на красотата на Казанлък и околностите, наричана още Розова долина и Долината на Tракийските владетели.

Стартът и финалът ще бъдат на площадката до Тракийската гробница в казанлъшкия парк "Тюлбе". За бегачите са предвидени три дистанции – 44 км, 24 км и 9 км, а настилката по трасето е смесена от черен полски път, горски пътеки и асфалт. Колоездачната надпревара ще бъде в дистанциите 45 км и 24 км, а дуатлонът включва 24 км колоездене и 9 км бягане. Участниците в дисциплина Е-Bike ще се състезават на дистанция 45 км, посочват организаторите в официалния сайт на събитието. Деца от шест до 12 години ще се включат в надпреварата Kids Run and Bike.

През уикенда в Казанлък предстои и двубоят от 11 кръг на Югоизточната Трета лига между Розова долина (Казанлък) и Гигант (Съединение), който започва в 16 часа на 4 октомври, а в спортния афиш на Община Казанлък за октомври са посочени спортна надпревара „Мама, татко и аз“, организирана от Клуб по атлетика „Пендарева“ на 12 октомври, Държавният турнир по спортна стрелба „Севтополис“ между 24 и 26 октомври и Регионалното първенство по волейбол за девойки старша възраст, което е планирано за 26 октомври.