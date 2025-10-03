Оманяла разкри тежестта на контузията, повлияла на сезона му, и защо е мълчал досега

Настоящият шампион от Игрите на Британската общност Фърдинанд Оманяла направи равносметка на трудния си сезон 2025, разкривайки предизвикателствата, които е пазил в тайна до този момент. Той разказа за степента на контузията, която е имал през този сезон, и обясни защо не е имал намерение да я оповестява публично.

Най-бързият мъж на Африка премина през труден сезон 2025, като призна, че неуспехът да слезе под 10 секунди дори веднъж е бил "труден за преглъщане хап“.

Оманяла започна кампанията си в Южна Африка, преди да завърши втори на Botswana Golden Grand Prix с време 10.00 секунди, където беше изпреварен от Акани Симбине. По-късно той направи своя дебют за сезона в Диамантената лига в Сямън, записвайки 10.13, последвано от 10.25 в Кецяо.

Кенийският спринтьор постигна 10.05 за второ място на Диамантената лига в Рабат, преди да завърши трети на Kip Keino Classic с 10.07. По-късно той записа 10.01 в Рим, докато трудностите в сезона му продължаваха.

Годината му завърши на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където надеждите на Оманяла приключиха на полуфиналите, слагайки край на сезон, който той определи като един от най-трудните в кариерата си.

Настоящият шампион от Игрите на Британската общност разкри, че е имал контузия, преди да се оттегли от финала на Диамантената лига в Цюрих.

В скорошно интервю за Sporty FM Фердинанд Оманяла разясни степента на травмата, като разкри, че в началото не я е приел сериозно, но тя се е влошила и се е наложило да ѝ обърне необходимото внимание.

Фердинанд Оманяла сподели, че няколко дни преди Световното първенство по лека атлетика не е бил сигурен дали ще застане на стартовата линия, отбелязвайки, че достигането до полуфинал е било плюс за него.

"Този сезон беше тежък. Имах сезон, в който направих 12 бягания под 10 секунди, през 2023 г., а сега влязох в сезон, в който нямам нито едно. За мен това беше много труден сезон. В началото, разбира се, се опитвахме да достигнем върхова форма преди Токио, но малко преди това получих контузия“, каза Оманяла.

"Контузията беше, че скъсах сухожилието си два пъти. Имаше кръвоизлив, а ние не знаехме. Става дума за сухожилието, което свързва задните бедрени мускули със седалищните. Тази част кървеше и имаше кръвни съсиреци.

Така мускулите нямаха правилна линия за движение и работа. Това засягаше както тазобедрената става, така и солеусния мускул. Беше труден момент, защото дори четири дни преди световното първенство не знаехме дали ще се състезавам. За щастие, медицинският екип на Кения се погрижи да стигна до стартовата линия. За мен полуфиналът беше постижение.“

Оманяла обясни, че вече е говорил открито за трудностите си, подчертавайки, че не обича да си търси извинения и предпочита да поема отговорност, когато нещата не се получават.

Той призна, че този сезон е бил труден за приемане, но остава оптимист, убеден, чe пътят му в атлетиката има още много какво да предложи.

Кениецът си припомни годините, които са му били нужни, за да постигне първото си бягане под 10 секунди, и изрази вяра, че световен медал в крайна сметка ще дойде, настоявайки, че търпението е необходимо, дори когато очакванията на другите са огромни.

"Разказах на света за това. Аз съм човек, който наистина мрази извиненията. Да, мразя извиненията. Ако не е твоят ден, просто не е твоят ден. Не си се представил добре и това е всичко. Аз съм човек, който много предизвиква себе си“, добави Оманяла.

"Такъв сезон беше труден за приемане, но знаете, аз съм много позитивен човек, защото вярвам, че съм тук с причина. Не съм стигнал дотук в това пътуване, само за да го прекратя. Знаете ли, отне ми шест години, за да пробягам под 10 секунди.

Вярвам, че световният медал ще дойде един ден. Знам, че просто трябва да бъдем търпеливи. Амин. А това е трудно, защото сега трябва да си търпелив с много хора.“

Снимки: Gettyimages