Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Повече от 100 състезатели от три държави ще участват в международен турнир по триатлон край Русе

Повече от 100 състезатели от три държави ще участват в международен турнир по триатлон край Русе

  • 3 окт 2025 | 14:47
  • 173
  • 0
Повече от 100 състезатели от три държави ще участват в международен турнир по триатлон край Русе

Петият международен турнир по триатлон "Купа Русе" ще се състои утре в лесопарка "Липник" край Русе. Заради лошите метеорологични условия състезанието ще включва само две дисциплини - бягане и колоездене, съобщи организаторът на проявата Миглена Ангелова, председател на спортен клуб "Триатлон-Далян".

Заради ниските температури на водата и въздуха възпрепятстват провеждането на плувния етап.

В надпреварата ще се включат повече от 100 спортисти от България, Украйна и Румъния. Атлетите ще се състезават в различни възрастови групи. Сред най-малките състезатели ще бъдат шестгодишно момче от карловското село Баня и седемгодишен участник от Русе. Класирането ще бъде индивидуално, щафетно и отборно.

Турнирът се осъществява със съдействието на Община Русе.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Над 500 участници в 7-ото издание на маратона "Тракийски царе"

Над 500 участници в 7-ото издание на маратона "Тракийски царе"

  • 3 окт 2025 | 15:50
  • 167
  • 0
Дениз Данев пети в група "В" на Световното по щанги

Дениз Данев пети в група "В" на Световното по щанги

  • 3 окт 2025 | 15:46
  • 205
  • 0
Ангел Русев атакува медалите на Световното по щанги

Ангел Русев атакува медалите на Световното по щанги

  • 3 окт 2025 | 15:01
  • 786
  • 0
България с дебют на Световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения

България с дебют на Световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения

  • 3 окт 2025 | 14:40
  • 247
  • 1
Съкращават етапи на големи колоездачни състезания при бъдещи протести

Съкращават етапи на големи колоездачни състезания при бъдещи протести

  • 3 окт 2025 | 14:30
  • 275
  • 0
Опасно време: Планинари предупреждават да не се ходи в планините

Опасно време: Планинари предупреждават да не се ходи в планините

  • 3 окт 2025 | 13:26
  • 312
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 1869
  • 2
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 21957
  • 75
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 10116
  • 24
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2654
  • 0
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 6566
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 4801
  • 6