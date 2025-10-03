Повече от 100 състезатели от три държави ще участват в международен турнир по триатлон край Русе

Петият международен турнир по триатлон "Купа Русе" ще се състои утре в лесопарка "Липник" край Русе. Заради лошите метеорологични условия състезанието ще включва само две дисциплини - бягане и колоездене, съобщи организаторът на проявата Миглена Ангелова, председател на спортен клуб "Триатлон-Далян".

Заради ниските температури на водата и въздуха възпрепятстват провеждането на плувния етап.

В надпреварата ще се включат повече от 100 спортисти от България, Украйна и Румъния. Атлетите ще се състезават в различни възрастови групи. Сред най-малките състезатели ще бъдат шестгодишно момче от карловското село Баня и седемгодишен участник от Русе. Класирането ще бъде индивидуално, щафетно и отборно.

Турнирът се осъществява със съдействието на Община Русе.