България с дебют на Световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения

  • 3 окт 2025 | 14:40
За първи път страната ни ще има представител на Световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения. От 1 до 8 ноември в Кайро, Египет, състезателят на Федерация Адаптирана Физическа Активност (ФАФА) Иван Божинов ще защитава националния флаг на най-високата сцена.

Младият талант, подготвян от треньора Александър Трайков, премина успешно квалификационния етап и заслужи място сред най-добрите. Участието му става възможно благодарение на подкрепата на Българската федерация по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков и на Община Петрич, която стои зад неговото развитие и амбиции.

Това участие е ключова стъпка не само за тениса на маса, но и за развитието на спорта за хора с интелектуални затруднения в България.

