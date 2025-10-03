Съкращават етапи на големи колоездачни състезания при бъдещи протести

Президентът на Съюза на професионалните колоездачи (КПА) Адам Хансен предложи съкращаване не етапи от големи състезания за избягване на протести, след като финалът на обиколката на Испания бе провален от пропалестински демонстрации, насочени срещу израелския отбор Premier Tech.

"Трябва да им отнемем тази платформа. Ако искат да превръщат колоезденето в протест, тогава няма да караме състезанието", заяви Хансен за ВВС Sport.

"Видяхте, че протестиращите в Мадрид получиха два часа телевизионно излъчване само за техните демонстрации, но не и за колоездене. Не съм против протестите, но специално в този случай здравето на състезателите бе поставено под опасност. Това е последното, което искаме. Някои колоездачи бяха бутани, а това не е протестиране", добави той.

"Ще се наложи да направим малка саможертва днес, за да опазим дългосрочно бъдещето на колоезденето", завърши той.