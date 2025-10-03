Опасно време: Планинари предупреждават да не се ходи в планините

Опасно време - планинари предупреждават за силен горолом на Витоша. Комбинацията от сняг и бурен вятър може да събори дървета и да направи туристическите маршрути рискови. Малко по-рано през деня системата BG-Alert предупреди за опасности във Витоша. През следващите дни, най-вече в петък и събота, се очаква силен горолом на планината.

По думите на Момчил Панайотов от ПСС времето е зимно. “Особено във високата част на планината е истинска зима. Хората, които решат да излязат нагоре, трябва да се подготвят за такова време. Очакваме да започне да се заледява, когато се стопи снегът”, заяви той пред NOVA.

“В по-ниската част има много паднали и увиснали дървета. Напълно възможно е да има рязко счупване на клони. Определено трябва да се избягва разходка в тази зона”, обясни експертът.

“Има един вертикален диапазон около Драгалевския манастир, в който има много увиснали дървета. Те са натоварени от мокър сняг и лед. Много е опасно да се движим там в момента”, обясни Панайотов.

Според него в Западна Стара планина ситуацията е още по-тежка. “Проходът Петрохан е затворен, там също има 20-30 см сняг. В планините на юг няма чак толкова много, но определено има в Рила, Витоша и Западна Стара планина”.

Панайотов коментира, че по това време зачестяват сигналите през нощта за хора, които са закъсали на пътя. “Стана модерно да се дрифти по тези планински пътища, но ако стане някакъв инцидент, няма кой да помогне на хората понякога. Ако има нападали дървета, е невъзможно да стигне бързо линейка. Хората трябва да се замислят и за това”.

“Утре ще е по-добър ден за разходки, но трябва да се мисли къде и как се ходи. Едно пречупване на дърво може да нарани и убие човек много лесно. Трябва да се избягва”, обясни той.

“По-високата част ще е по-добра, но при напълно зимна обстановка. Хората трябва да са подготвени за това нещо. Да се ползва градският транспорт в такива случаи е най-добре. Много хора са с летни гуми и изобщо не е времето да експериментират”, смята експертът.