Шумен 61 очаква силна подкрепа от феновете за домакинския мач с Фрегата

Хандбалният вицешампион на България при мъжете Шумен 61 очаква силна подкрепа от феновете на отбора за предстоящото домакинство срещу носителя на националната купа за миналия сезон Фрегата (Бургас). Двубоят от втория кръг в "А" РХГ за сезон 2025/2026 ще се играе на 4 октомври от 16:00 часа в „Арена Шумен”. Това съобщиха днес от пресслужбата на клуба.

В навечерието на мача с бургазлии хандбалистите на Шумен 61 обещават на публиката, че отново ще се раздадат на 100 процента, ще играят на високи обороти и с непоколебим дух за победа. В това е убеден и старши треньорът Никола Карстоянов след успешния старт на кампанията миналата събота и победата в домакинството на Спартак (Варна) с 31:25.

„Надявам се и срещу Фрегата да демонстрираме този непоколебим дух за победа, който показахме в защита, в нападение и на разширена контраатака срещу спартаклии. Млад отбор сме, ще разчитаме на много сърцата игра в защита и на по-голяма динамика спрямо предходния сезон. За да побеждаваме, трябва да играем с огромно желание и хъс и, разбира се, за любимата ни публика в „Арена Шумен”, която винаги безрезервно ни подкрепя”, заявява Карастоянов, цитиран от пресслужбата на клуба.