Александър Овечкин изигра първи предсезонен мач за Вашингтон

Капитанът Александър Овечкин изигра първия си предсезонен мач в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) при загубата с 1:3 срещу Бостън Брюинс. Нападателят лекуваше травма в крака от началото на подготовката на столичани за новия сезон, който започва през следващата седмица. Те ще играят още една контрола - срещу Кълъмбъс Блу Джакетс на 5 октомври.

Овечкин не игра в предишните приятелски мачове на Вашингтон срещу Бостън (2:5), Филаделфия (5:1), Ню Джърси (3:2 след дузпи) и Кълъмбъс (4:3). В срещата с Брюинс тази нощ той не отправи нито един удар.

Овечкин поднови тренировки с Вашингтон на 29 септември и се очаква да започне сезона за Кепиталс с ограничено игровото време. През миналата година руснакът счупи рекорда на Уейн Грецки по голове в редовния сезон и го подобри с две попадения до 897. Нападателят все още има шанс да достигне до границата от 1 000 гола, като първият официален мач на столичани е отново срещу Бостън на 9 октомври.

Канадецът Брет Харисън наниза две шайби за Вашингтон в контролата срещу Бостън, след като беше точен в края на втората третина и 74 секунди преди финалната сирена на празна врата. Райли Тъфт също се разписа за Капс, а Райън Ленард единствен преодоля резервния страж на столичани Йонас Корписало.