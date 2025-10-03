Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Александър Овечкин изигра първи предсезонен мач за Вашингтон

Александър Овечкин изигра първи предсезонен мач за Вашингтон

  • 3 окт 2025 | 11:23
  • 306
  • 0
Александър Овечкин изигра първи предсезонен мач за Вашингтон

Капитанът Александър Овечкин изигра първия си предсезонен мач в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) при загубата с 1:3 срещу Бостън Брюинс. Нападателят лекуваше травма в крака от началото на подготовката на столичани за новия сезон, който започва през следващата седмица. Те ще играят още една контрола - срещу Кълъмбъс Блу Джакетс на 5 октомври.

Овечкин не игра в предишните приятелски мачове на Вашингтон срещу Бостън (2:5), Филаделфия (5:1), Ню Джърси (3:2 след дузпи) и Кълъмбъс (4:3). В срещата с Брюинс тази нощ той не отправи нито един удар.

Овечкин поднови тренировки с Вашингтон на 29 септември и се очаква да започне сезона за Кепиталс с ограничено игровото време. През миналата година руснакът счупи рекорда на Уейн Грецки по голове в редовния сезон и го подобри с две попадения до 897. Нападателят все още има шанс да достигне до границата от 1 000 гола, като първият официален мач на столичани е отново срещу Бостън на 9 октомври.

Канадецът Брет Харисън наниза две шайби за Вашингтон в контролата срещу Бостън, след като беше точен в края на втората третина и 74 секунди преди финалната сирена на празна врата. Райли Тъфт също се разписа за Капс, а Райън Ленард единствен преодоля резервния страж на столичани Йонас Корписало.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Криста Георгиева подобри с над 12 точки личното си постижение в кратката програма

Криста Георгиева подобри с над 12 точки личното си постижение в кратката програма

  • 3 окт 2025 | 10:17
  • 460
  • 1
Защитникът Нико Микола продължи договора си с шампиона в НХЛ Флорида Пантърс

Защитникът Нико Микола продължи договора си с шампиона в НХЛ Флорида Пантърс

  • 2 окт 2025 | 19:40
  • 539
  • 0
Нови титли за Деянов и Недялкова от Държавното първенство по лятно ски бягане

Нови титли за Деянов и Недялкова от Държавното първенство по лятно ски бягане

  • 2 окт 2025 | 17:37
  • 277
  • 0
Олимпийската шампионка в ски бягането Джеси Дигинс ще прекрати кариерата си след края на сезона

Олимпийската шампионка в ски бягането Джеси Дигинс ще прекрати кариерата си след края на сезона

  • 2 окт 2025 | 06:23
  • 1791
  • 1
Камила Валиева се завръща, но напуска Тутберидзе

Камила Валиева се завръща, но напуска Тутберидзе

  • 1 окт 2025 | 14:30
  • 825
  • 0
Рекордният договор на Капризов с Минесота Уайлд вече е факт

Рекордният договор на Капризов с Минесота Уайлд вече е факт

  • 30 сеп 2025 | 22:25
  • 1988
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12528
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5789
  • 21
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1442
  • 1
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1776
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4346
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29779
  • 8