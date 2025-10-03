Майки Мусумечи защити титлата си на UFC BJJ 3

Майки Мусумечи се завърна към състезателна дейност в четвъртък вечер (02.10), за да защити шампионския си пояс на UFC BJJ в категория петел срещу Кевен Караско, като използва характерния си ключ на крака, за да приключи мача светкавично.

Мусумечи, четирикратен световен шампион на IBJJF, който не познава вкуса на загубата от 2021 г., не остави шансове на съперник, който имаше две победи от два мача под банера на UFC за граплинг през 2025 г.

В подглавния двубой Карлос Енрике се завърна на арената за първата си защита на титлата в лека категория срещу своя сънародник, бразилския граплър Матеус Габриел, трикратен световен шампион на IBJJF. Енрике се измъкна от ранен опит за армбар и от този момент нататък беше една крачка пред Габриел, като работеше върху няколко опита за хийл хук, но в крайна сметка спечели с решение.

В интервюто си след мача Енрике предизвика Самуел Нагай. Нагай, световен шампион на IBJJF за 2023 г., победи Кенеди Масиел, син на легендарния граплър Рубенс Чарлс „Кобриня“.

В един от най-очакваните двубои на вечерта двукратният световен шампион на IBJJF Йенсен Гомес изравни личния си резултат срещу трикратния златен медалист от световни първенства на IBJJF Густаво Батиста. При резултат 2-3 в пет мача с ги, двамата се бориха 15 минути в оспорван граплинг дуел без ги, като в крайна сметка талантът на "Checkmat" спечели с единодушно съдийско решение.

В ранната част на събитието имаше бързи победи в първия рунд за Джейлън Фонасиер и Ана Майордомо, които принудиха Педро Накано и Шай Лили да се предадат.

Анди Мурасаки и Анди Варела се нуждаеха от повече от един рунд, за да си свършат работата, но в крайна сметка приключиха Крис Оливио и Даниел Сатлер съответно с кимура и риър-нейкед чоук.

Организаторите обявиха, че UFC BJJ 4 ще се проведе на 11 декември в Лас Вегас, в седмицата на последното събитие на UFC за годината.

Андрю Такет ще оглави събитието, но опонентът му все още не е определен. Неговият брат Уилям Такет ще се изправи срещу Роналдо Жуниор, докато дъщерята на Франк Мир, Бела Мир, ще се бори с Рана Уилинк.

Ренато Кануто срещу Илайджа Дорси беше четвъртият двубой, добавен към програмата.