Националният отбор по ръгби призова за подкрепа в утрешния мач срещу Турция

  • 3 окт 2025 | 09:29
  • 196
  • 0
Националният отбор по ръгби 15 (мъже) навлезе в заключителната фаза на подготовката си за мача с Турция, който ще се играе на 4 октомври, събота, от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" и е първи за България от новия сезон в група С на дивизия Конференция. В групата са още съставите на Украйна и Молдова.

Българските национали ще посетят днес МОЛ Парадайс между 13 и 14 часа, за да промотират първия си мач от новия европейски сезон срещу Турция и да поканят столичани да ги подкрепят на Националния стадион "Васил Левски".

Проливният дъжд промени първоначалните намерения това да се случи на емблематичния за София булевард "Витоша" и събитието бе преместено на закрито в столичния МОЛ.

Билети за срещата вече се продават онлайн в мрежата на URBO, а в деня на мача - на касите на стадиона от 13:00 ч.

Българският отбор проведе лагер преди мача срещу Турция на националната футболна база в "Бояна".

