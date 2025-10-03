Планинско "Варна" – финалът на шампионата в памет на Тодор Славов

На 4 и 5 октомври във Варна ще се проведе последният кръг от Националния шампионат по планинско изкачване – Планинско "Варна" – Аладжа манастир. Надпреварата е посветена на паметта на Тодор Славов и ще събере над 30 пилоти от цялата страна, които ще се изправят един срещу друг в решителна битка за шампионските титли за сезон 2025.

Сред заявените състезатели са едни от най-успешните имена през този сезон в планинския шампионат по автомобилизъм – Пламен Камбуров (АСК „Доктор Спийд“) със Skoda Fabia RS2000, който води в генералното класиране, както и неговите основни конкуренти Ивайло Игнатов (Subaru Impreza, АСК „Флат Аут“) и Филип Игов (Seat Leon, АСК „Флат Аут“). В класовете RC3 и RC4 предстоят оспорвани двубои между младите таланти и опитните пилоти, а класическите машини от група X2 обещават силно шоу за публиката.

Състезанието ще се проведе по традиционното и добре познатото от рали “Златни Пясъци” трасе над Аладжа манастир, което предлага комбинация от бързи и технични секции и е едно от най-обичаните от феновете в календара.

Програма

Събота, 4 октомври

12:00 – Официално откриване и брифинг с участниците

12:30 – Публикуване на стартов списък за тренировките

14:30 – Начало на тренировъчните изкачвания

18:30 – Публикуване на стартов списък за състезанието

Неделя, 5 октомври

10:00 – Старт на състезателните маншове

15:30 – Награждаване на победителите

Организаторите приканват всички любители на моторния спорт да подкрепят пилотите и да отдадат почит към Тодор Славов, чиято страст и талант остават вдъхновение за новите поколения състезатели.