Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Планинско "Варна" – финалът на шампионата в памет на Тодор Славов

Планинско "Варна" – финалът на шампионата в памет на Тодор Славов

  • 3 окт 2025 | 08:32
  • 232
  • 0
Планинско "Варна" – финалът на шампионата в памет на Тодор Славов

На 4 и 5 октомври във Варна ще се проведе последният кръг от Националния шампионат по планинско изкачване – Планинско "Варна" – Аладжа манастир. Надпреварата е посветена на паметта на Тодор Славов и ще събере над 30 пилоти от цялата страна, които ще се изправят един срещу друг в решителна битка за шампионските титли за сезон 2025.

Сред заявените състезатели са едни от най-успешните имена през този сезон в планинския шампионат по автомобилизъм – Пламен Камбуров (АСК „Доктор Спийд“) със Skoda Fabia RS2000, който води в генералното класиране, както и неговите основни конкуренти Ивайло Игнатов (Subaru Impreza, АСК „Флат Аут“) и Филип Игов (Seat Leon, АСК „Флат Аут“). В класовете RC3 и RC4 предстоят оспорвани двубои между младите таланти и опитните пилоти, а класическите машини от група X2 обещават силно шоу за публиката.

Състезанието ще се проведе по традиционното и добре познатото от рали “Златни Пясъци” трасе над Аладжа манастир, което предлага комбинация от бързи и технични секции и е едно от най-обичаните от феновете в календара.

Програма

Събота, 4 октомври

12:00 – Официално откриване и брифинг с участниците

12:30 – Публикуване на стартов списък за тренировките

14:30 – Начало на тренировъчните изкачвания

18:30 – Публикуване на стартов списък за състезанието

Неделя, 5 октомври

10:00 – Старт на състезателните маншове

15:30 – Награждаване на победителите

Организаторите приканват всички любители на моторния спорт да подкрепят пилотите и да отдадат почит към Тодор Славов, чиято страст и талант остават вдъхновение за новите поколения състезатели.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Пиастри не е направил нищо специално, за да се отърси от провала в Азербайджан

Пиастри не е направил нищо специално, за да се отърси от провала в Азербайджан

  • 2 окт 2025 | 20:18
  • 967
  • 0
Марк Маркес с шанс да изравни постижение на Валентино Роси този уикенд

Марк Маркес с шанс да изравни постижение на Валентино Роси този уикенд

  • 2 окт 2025 | 19:31
  • 2700
  • 0
Верстапен каза защо догодина ще му бъде по-трудно да участва в състезания извън Формула 1

Верстапен каза защо догодина ще му бъде по-трудно да участва в състезания извън Формула 1

  • 2 окт 2025 | 19:22
  • 1421
  • 0
Ландо Норис не отписва Верстапен от битката за титлата

Ландо Норис не отписва Верстапен от битката за титлата

  • 2 окт 2025 | 18:29
  • 4846
  • 0
Шарл Леклер не очаква Ферари да запише победа през 2025 година

Шарл Леклер не очаква Ферари да запише победа през 2025 година

  • 2 окт 2025 | 18:22
  • 791
  • 3
Куартараро отново критикува Ямаха за развитието в хода на сезона

Куартараро отново критикува Ямаха за развитието в хода на сезона

  • 2 окт 2025 | 17:54
  • 493
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 1259
  • 7
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 2418
  • 0
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 72035
  • 197
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 26252
  • 8
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 28368
  • 7
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 11987
  • 1