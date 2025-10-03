Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Ахмед Хикмет: В Куклен, най-важното за нас са трите точки

Ахмед Хикмет: В Куклен, най-важното за нас са трите точки

  • 3 окт 2025 | 07:53
  • 315
  • 0

Едноименният тим на Ямбол играе утре в Куклен с местния Атлетик. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Представянето ни не беше лошо в последния мач. Направихме обаче стари грешки, които доведоха до неприятния резултат. За мен това е проблем, защото не се гледа цялостното представяне, а само резултата. След двете загуби, ще направим възможното да се коригираме в Куклен. В предстоящия двубой, най-важното за нас ще са трите точки. Към тях ще се стремим 90 минути. Със сигурност ще е доста трудно, защото съперника е в лоша серия и ще е амбициран да я спре на своя стадион“, коментира пред Sportal.bg Ахмед Хикмет, треньор на ямболския тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Още двама напуснаха ЦСКА

Още двама напуснаха ЦСКА

  • 3 окт 2025 | 01:59
  • 14825
  • 7
Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик

Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик

  • 3 окт 2025 | 01:34
  • 4328
  • 2
Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

  • 2 окт 2025 | 23:54
  • 1703
  • 0
Капитанът на Бетис: Лудогорец може да се класира за елиминациите

Капитанът на Бетис: Лудогорец може да се класира за елиминациите

  • 2 окт 2025 | 22:44
  • 1396
  • 0
Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

  • 2 окт 2025 | 22:37
  • 1465
  • 0
Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

  • 2 окт 2025 | 22:26
  • 1566
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 1249
  • 7
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 2397
  • 0
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 71966
  • 196
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 26200
  • 8
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 28325
  • 7
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 11957
  • 1