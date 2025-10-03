Ахмед Хикмет: В Куклен, най-важното за нас са трите точки

Едноименният тим на Ямбол играе утре в Куклен с местния Атлетик. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Представянето ни не беше лошо в последния мач. Направихме обаче стари грешки, които доведоха до неприятния резултат. За мен това е проблем, защото не се гледа цялостното представяне, а само резултата. След двете загуби, ще направим възможното да се коригираме в Куклен. В предстоящия двубой, най-важното за нас ще са трите точки. Към тях ще се стремим 90 минути. Със сигурност ще е доста трудно, защото съперника е в лоша серия и ще е амбициран да я спре на своя стадион“, коментира пред Sportal.bg Ахмед Хикмет, треньор на ямболския тим.