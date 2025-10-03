Популярни
Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват в турнир в Малайзия

  • 3 окт 2025 | 05:41
  • 515
  • 0
Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват в турнир в Малайзия

Олимпийската шампионка от Игрите в Токио през 2020 година Ивет Горанова и лидерката в световната ранглиста при жените до 21 години Теодора Цанева ще участват в последния турнир от Карате 1 Серия A в столицата на Малайзия Куала Лумпур.

Горанова ще играе в категория до 55 кг, като в първия си мач ще срещне Нейра Сипович (Босна и Херцеговина).

Цанева e до 50 кг, а в първия си мач ще има за съперничка иранката Захра Зареи.

Треньори на двете българки в Малайзия са Бояна Стефанова и Ангел Стефанов, съобщават от Българска национална федерация карате.

