Дузпа зарадва Майнц 05 в Никозия

  • 2 окт 2025 | 23:00
  • 417
  • 0

Отборът на Майнц 05 записа минимален успех с 1:0 при визитата си на Омония (Никозия) в двубоя помежду им от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.

Гостите от Германия сътвориха много повече голови положения от своя съперник и заслужено си тръгнаха с победата от Кипър. Тяхното единствено попадение обаче дойде след дузпа в 75-ата минута, когато се разписа капитанът Надим Амири, а виновник за наказателния удар беше Саад Агузул, който фаулира Кайшу Сано.

Във втория кръг на турнира на 23 октомври Майнц е домакин на Зрински (Мостар), който днес разби Линкълн Ред Импс с 5:0, докато Омония гостува на Дрита, който пък завърши наравно 1:1 с КуПС в откриващия си мач.

