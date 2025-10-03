Отличен Коди Милър не стигна на Цървена звезда, световен шампион съсипа белградчани с 9 тройки

Отличен мач изигра българският национал Коди Милър-Макинтайър за Цървена звезда, но усилията на гарда не стигнаха на сръбския гранд, който претърпя второ поредно поражение от началото на сезона в Евролигата - този път при госутването си на Байерн Мюнхен. Баварците спечелиха с 97:88, въпреки че изоставаха с 5 точки разлика на полувремето.

Силна трета четвърт (27:16) обаче наклони везните в полза на Байерн и воденият от Гордън Хърбърт тим в крайна сметка взе първа победа в турнира през новия сезон. Цървена звезда пък допусна поражение от Олимпия Милано у дома на старта и ще трябва да почака до другата седмица, за да опита да запише първи успех.

Милър-Макинтайър бе в стартовата петица на "звездашите" и за 33 минути игра вкара 18 точки, като бе 4/8 от зоната за три точки. Плеймейкърът добави още 4 борби и 4 асистенции.

Феноменален мач за Байерн изигра световният и европейски шампион с Германия Андреас Обст. 29-годишният гард изригна с 31 точки, като вкара 9 тройки от 16 опита. Интересно за отбелязване е, че само преди два дни, при загубата от Панатинайкос в Атина, Обст пропусна и 4-те си стрелби от тройката и завърши с... 0 точки. Друга любопитна подробност е, че рекордът за най-много тройки в един мач от Евролигата се държи именно от Обст - 11.

12 точки за Байерн в четвъртък вечерта вкара Оскар Да Силва, а 11 и 10 добавиха съответно Айзея Майк и Владимир Лучич.

За Цървена звезда Джордан Нуора реализира 27 точки, а 15 записа Чима Монеке.

