Везенков и компания гостуват на Реал Мадрид на старта на втория кръг в Евролигата

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  • 2 окт 2025 | 07:26
  • 3419
  • 0
Днес ще се изиграят три мача от втория кръг в Евролигата. Най-силното баскетболно състезание на Стария континент вече стартира и още първите двубои предложиха интересни резултати, а тази вечер шоуто продължава.

Програмата започва в 21:30 часа с мачовете Байерн Мюнхен - Цървена звезда и Партизан Олимпия Милано. Байерн очаквано загуби визитата си на Олимпиакос и сега ще търси победа в първото си домакинство за сезона. Звезда е в сходна ситуация. Сръбският гранд направи амбициозна селекция, но започна с поражение в Милано, а освен това има да си връща на баварците за драматичната загуба с 93:97 през април.

Партизан не можа да се противопостави на дебютанта Дубай в първия кръг, а днес ще посрещне Олимпия Милано и ще разчита на горещата подкрепа на феновете си, за да стигне до успеха. Гостите от Италия не се притесниха от атмосферата в Белград при гостуването на Цървена звезда и ще преследват победата и срещу "гробарите".

Дербито на вечерта е от 22:00 часа и противопоставя Реал Мадрид и Олимпиакос. Двата отбора имат сметки за разчистване, след като за последно се срещнаха на четвъртфиналите в евролигата през миналия сезон и гръцкият гранд спечели серията с 3-1. Александър Везенков и компания отново са сред основните фаворити за трофея и на старта надвиха Баскония със 102:96, а българинът беше най-резултатен с 24 точки, към които добави 13 борби.

Реал Мадрид не е в оптимална форма в началото на сезона. Кралският клуб загуби финала за Суперкупата на Испания срещу Валенсия, а няколко дни по-късно отстъпи на Виртус Болоня в Евролигата. Двубоят срещу Олимпиакос обаче крие още по-голям заряд и "белите" със сигурност ще искат да стигнат до победата.

