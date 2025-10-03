Евролигата продължава с нова порция интригуващи битки

Популярни
  • 3 окт 2025 | 07:00
Жалгирис Каунас приема действащия шампион Фенербахче в най-ранната среща за деня от 20:00 часа българско време във втория кръг на Евролигата. И двата тима стартираха с победи новия сезон в турнира, като литовците дори успяха да изненадат като гости финалиста от последната Финална четворка Монако. Фенербахче пък помете у дома Париж Баскетбол.

В 20:30 часа Анадолу Ефес посреща Апоел Тел Авив, който подчини Барселона в зала "Арена София" по-рано тази седмица. Турският тим излиза във втора поредна домакинска срещу срещу израелски отбор, след като на старта надви Макаби Тел Авив.

Отново в 20:30 ч. Монако излиза срещу новака в турнира Дубай в търсене на първа победа от началото на сезона в надпреварата. Дубай пък по-рано тази седмица записа впечатляваща победа като домакин срещу Партизан при дебюта си в Евролигата.

В 21:00 часа АСВЕЛ Лион-Вильобран ще мери сили с Баскония, като един от двата отбора ще запише първата си победа за сезона. Французите отстъпиха у дома пред Валенсия, а испанците, също в своята зала, претърпяха поражение от Олимпиакос на Александър Везенков.

В 21:15 ч. шампионът за 2024 година Панатинайкос посреща Барселона в може би най-интригуващия сблъсък за вечерта. Каталунците със сигурност ще търсят различно представяне от това, което направиха срещу Апоел, а "зелените" от Атина се справиха в своята зала с Байерн Мюнхен.

В 21:30 часа Валенсия излиза срещу Виртус Болоня в двубой между два отбора, тръгнали с победи на старта, а в 22:30 ч. един измежду Макаби Тел Авив и Париж Баскетбол ще запише първи успех в надпреварата за сезона.

