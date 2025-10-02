Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Защитникът Нико Микола продължи договора си с шампиона в НХЛ Флорида Пантърс

Защитникът Нико Микола продължи договора си с шампиона в НХЛ Флорида Пантърс

  • 2 окт 2025 | 19:40
  • 124
  • 0

Защитникът на Флорида Пантърс от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Нико Микола е приел нов договор за осем години и 40 милиона долара, съобщава TSN. Предишното споразумение между клуб и играч изтичаше след края на следващия сезон, който започва във вторник, 7 октомври.

Микола ще изиграе последния сезон по стария договор и ще бъде компенсиран за това със 7.5 милиона долара. Новият контракт влиза в сила за 2026/2027. Освен Микола, Пантърс продължиха договорите на Густав Форслинг, Арън Екблад и Сет Джоунс. Всички те ще останат в отбора поне до 2030.

"Нико се е доказал като защитник. Той използва умело скоростта си, за да има влияние върху играта и в двата края на леда. Нико бе неразделна част от поредните шампионски отбори и се радваме, че той ще остане във Флорида", заяви генералният мениджър Бил Зито.

През миналия сезон Микола, на 29, записа шест гола и 16 асистенции в 76 мача. Той също така има и 88 блокирани изстрела.

