Защитникът Нико Микола продължи договора си с шампиона в НХЛ Флорида Пантърс

Защитникът на Флорида Пантърс от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Нико Микола е приел нов договор за осем години и 40 милиона долара, съобщава TSN. Предишното споразумение между клуб и играч изтичаше след края на следващия сезон, който започва във вторник, 7 октомври.

Микола ще изиграе последния сезон по стария договор и ще бъде компенсиран за това със 7.5 милиона долара. Новият контракт влиза в сила за 2026/2027. Освен Микола, Пантърс продължиха договорите на Густав Форслинг, Арън Екблад и Сет Джоунс. Всички те ще останат в отбора поне до 2030.

"Нико се е доказал като защитник. Той използва умело скоростта си, за да има влияние върху играта и в двата края на леда. Нико бе неразделна част от поредните шампионски отбори и се радваме, че той ще остане във Флорида", заяви генералният мениджър Бил Зито.

It was a good day ❤️ pic.twitter.com/BfBAxHusyc — Florida Panthers (@FlaPanthers) October 2, 2025

През миналия сезон Микола, на 29, записа шест гола и 16 асистенции в 76 мача. Той също така има и 88 блокирани изстрела.

Снимки: Gettyimages