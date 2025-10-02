Накамура достигна върхов рейтинг

ГМ Хикару Накамура отново достигна рейтинг 2816 – връх, който постигна точно преди десетилетие – благодарение на победите си в щатски първенства, но това провокира ФИДЕ да промени правилата си. Междувременно победата на ГМ Аниш Гири в Grand Swiss го изкачи до №7 в света, докато световният шампион Гукеш Доммараджу изпадна от топ 10.

Младите звезди блеснаха – ГМ Абхиманю Мишра и ГМ Пранава Венкатеш прибавиха по над 40 точки, а 14-годишният ГМ Яъз Каан Ердомуш и 11-годишният Фаустино Оро станаха най-младите играчи, преминали съответно границите от 2650 и 2500 рейтинг.

Септември бе натоварен месец за елитните шахматисти и донесе сериозни размествания в ранглистата. Точно 10 години след като достигна 2816 през октомври 2015 г., Накамура отново е на това равнище. Междувременно бе паднал до 2736 и №22 в света, но сега изостава само с 23 точки от лидера Магнус Карлсен – по-малко, отколкото през 2015 г.

Изкачването му стана почти изцяло чрез участия в топ турнири, но последните стъпки до върха се оказаха спорни – деветте точки, които спечели през септември, дойдоха от 11 победи в 11 партии срещу съперници с рейтинг не по-висок от 2250 по време на щатските първенства на Луизиана и Айова.

Целта не беше печелене на точки, а покриване на изискването за 40 партии за квалификация за Турнира на претендентите на ФИДЕ. Въпреки това, серията провокира ФИДЕ да промени за трети път за три години правилото си за „400 точки“. Според него разликата над 400 се броеше като 400, така че Накамура взимаше по 0,8 точки на победа. Сега обаче за играчи с над 2650 ЕЛО такива мачове ще носят почти нула точки при победа, а реми или загуба ще бъдат още по-скъпи.

Имаше момент, в който се обсъждаше дори отнемане на тези девет точки.

В тези случаи обаче изпълнителният директор на ФИДЕ ГМ Емил Сутовски обясни в X (Twitter), че от декември 2024 г. съществува специално правило за игнориране на блиц и рапид партии с разлика от 600+ точки, но не е било приложено навреме и вече е коригирано. За класически шах такова правило не е имало, така че резултатите на Накамура остават в сила.

Не само там имаше размествания. Победата на Гири в Grand Swiss го изведе до №7 – най-високото му класиране от март 2024 г. – а същевременно му донесе и място в Турнира на претендентите. Другият класирал се ГМ Матиас Блюбaум достигна личен рекорд от 2687 и №41 в света, въпреки че загуба от ГМ Хайк Мартиросян в първия уикенд на германската Бундеслига му коства 5,8 точки.

В челото ГМ Арджун Еригайси изпревари ГМ Праганнанда Рамешбабу и се изкачи на четвърто място. Праганнанда загуби 14 точки в Grand Swiss, а други топ ГМ-и, които пострадаха, бяха Ян Непомняшчи (-10) и Левон Аронян (-22). Най-изненадващо обаче бе представянето на световния шампион Гукеш, който допусна три поредни загуби – всички срещу съперници под 2650, включително 16-годишните Абхиманю Мишра и Едиз Гюрел. Победите в последните два кръга омекотиха удара, но загубата на форма постави въпроси дали е в мини-криза – макар че е едва на 19 години.

ГМ Алиреза Фируджа се изкачи до №6 в света, но изпусна квалификация за Турнира на претендентите по допълнителни показатели и, след като няма да участва в Световната купа на ФИДЕ, шансовете му за този цикъл приключиха. ГМ Ханс Нийман също бе близо, но 22-годишният американец влиза в първенството на САЩ с нов личен рекорд – 2738 и №15 в света.