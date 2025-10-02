Гърневска и Александрова отпаднаха преди финала във Варна

Българките Валерия Гърневска и Ралица Александрова отпаднаха на полуфиналите на двойки на международния турнир по тенис на клей за жени във Варна с награден фонд 15 хиляди долара.

Гърневска и Александрова загубиха от поставените номер 1 Ева Бенеман и Лаура Бьонер (Германия) с 2:6, 2:6.

Бенеман и Бьонер ще играят утре за титлата срещу вторите в схемата Сара Долс (Испания) и Анастасия Запаринюк (Украйна).

Йоана Константинова по-рано днес достигна до четвъртфиналите на сингъл, а следващата й съперничка ще бъде Алексия Пуяц (Румъния).