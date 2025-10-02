Нико Ковач обясни на какво се дължат добрите резултати на Дортмунд и какво е голямото предимство на РБ Лайпциг

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач говори на пресконференция преди мача на "жълто-черните" с РБ Лайпциг в събота. Вестфалци започнаха отлично първенството и натрупаха четири поредни победи, а снощи разбиха с 4:1 Атлетик Билбао в Шампионската лига.

"Засега всичко е наред. Никой не е контузен, никой няма оплаквания. Всички бяха на линия и изпълниха програмата, която беше предвидена за днес“, заяви Ковач два дни преди двубоя от Бундеслигата.

За хърватския треньор добрите резултати на Борусия (Дортмунд) се дължат най-вече на фактора "време“. "Ежедневната работа, видеоанализите, прилагането на наученото на тренировъчното игрище. С всеки добър мач и резултат идва и увереността в собствените възможности. Това се затвърди“, каза треньорът на Борусия.

Според Ковач отборът на РБ Лайпциг, който загуби тежко от Байерн Мюнхен в първия кръг (0:6), е намерил верния път под ръководството на новия си треньор Оле Вернер. "Вижда се седмица след седмица, че отборът бележи напредък. Лайпциг се справиха добре в последните си четири мача и ги спечелиха. Те са с право на трето място и можете да видите, че отборът напредва. Едно от предимствата със сигурност е, че играят само веднъж седмично“.

"Опитваме се да влизаме в наказателното поле колкото е възможно повече и да създаваме положения. Много отбори са разположени много дълбоко срещу нас, така че не винаги е лесно. Имаме качествата да вкарваме много голове от малко положения", каза още Ковач.

Хърватинът е начело на Дортмунд от осем месеца, а последната загуба на Борусия в Бундеслигата беше именно срещу предстоящия съперник Лайпциг - на 15 март. Той добави също, че като цяло колебанията в представянето на Борусия стават все по-редки и ако ги има, те са „по-скоро в положителна посока“, поради което „съм много позитивно настроен“.

