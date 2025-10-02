Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Президентът на БФС откри реновиран стадион в Шумен

Президентът на БФС откри реновиран стадион в Шумен

  • 2 окт 2025 | 16:22
  • 1351
  • 2
Президентът на БФС откри реновиран стадион в Шумен

Днес в град Шумен се състоя официалното откриване на напълно обновения ученически стадион „Цоньо Василев“. На събитието присъстваха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, за.кметът Николай Колев, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов, директорът първенства и турнири Валентин Чакъров, председателят на ЗС на БФС Варна -Георги Мирчев, председателят на ОС на БФС Шумен Милен Христов, спортни деятели и граждани.

Стадионът бе реновиран по Програма „Хеттрик“ на УЕФА за развитие на футболната инфраструктура, в резултат на което са изградени ново игрище с изкуствена настилка от най-висок клас, монтирана е система за осветление и е извършен цялостен дренаж и подравняване на терена.

Освен изграждането на основното игрище, Община Шумен инвестира допълнително средства в модернизацията на спортното съоръжение. Извършен е ремонт на административната сграда и съблекалните, изградени са помощни игрища, обновена е трибуната и е поставена нова мрежа около комплекса.

Президентът на БФС Георги Иванов изрази благодарността си за доброто сътрудничество с местната власт и акцентира върху значимостта на подобни проекти за бъдещето на българския спорт.

„Всеки новооткрит или реновиран спортен и футболен терен е повод за радост, защото това е начинът да върнем децата на терените и в залите. Това е първата и основна стъпка към възраждането на спорта ни – добрата инфраструктура“, заяви Георги Иванов.

Българският футболен съюз ще продължи да работи в посока модернизация на спортните съоръжения в страната, като част от дългосрочната си стратегия за устойчиво развитие на футбола у нас.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

  • 2 окт 2025 | 15:45
  • 1406
  • 0
Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

  • 2 окт 2025 | 15:36
  • 1327
  • 1
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9034
  • 12
Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

  • 2 окт 2025 | 15:22
  • 1017
  • 1
Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

  • 2 окт 2025 | 15:03
  • 4869
  • 2
Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

  • 2 окт 2025 | 15:00
  • 691
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9833
  • 14
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12358
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16516
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11518
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 293
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9034
  • 12