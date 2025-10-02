Програма на българите на Световното по вдигане на тежести

Българското участие на световното първенство по вдигане на тежести ще започне в петък, а любителите на тежката атлетика ще могат да проследят най-интересното от състезанието в норвежкия град Фьорде по телевизия RING и онлайн на платформата VOYO.

Страната ни ще бъде представена от шестима тежкоатлети, сред които Карлос Насар, Ангел Русев и Христо Христов, които ще вдигат в група "А" на своите категории.

Световното първенство стартира от днес, 2 октомври, и ще продължи до 11 октомври, събота.

Участието на олимпийския шампион от Париж 2024 Насар в категория до 94 килограма е в петък, 9 октомври, от 20:30 часа и ще се излъчва пряко по RING и VOYO.

От 2 до 11 октомври най-добрите тежкоатлети ще определят най-силните помежду си в Световното първенство по вдигане на тежести 2025 в норвежкия град Фьорде. Шестима наши състезатели ще излязат на подиума, за да докажат, че България остава сила в световния елит, а категориите ще можете да наблюдавате пряко по RING и онлайн на VOYO.

Въпреки проблемите с рамото, петкратният европейски шампион Ангел Русев обещава да даде всичко от себе си за отличие в изтласкването до 60 килограма на 3 октомври (събота) от 20:30 часа. Христо Христов пък е готов да атакува медалите в категория до 110 килограма на 10 октомври (неделя) също от 20:30 часа в ефира на RING и онлайн на VOYO. Дениз Данев, Иван Димов и Габриел Маринов също ще покажат характер и сила в едни от най-оспорваните категории.

ПРОГРАМА НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ 2025 В ЕФИРА НА RING И ОНЛАЙН НА VOYO:

3 октомври (петък):

18:00 - жени до 53 кг. - RING и VOYO

20:30 - мъже до 60 кг. - RING и VOYO (с участието на Ангел Русев)

4 октомври (събота):

18:00 - мъже до 65 кг. - RING и VOYO

20:30 - жени до 58 кг. - VOYO

5 октомври (неделя):

18:00 - жени до 63 кг. - VOYO

20:30 - мъже до 71 кг. - RING и VOYO

6 октомври (понеделник):

20:30 - мъже до 79 кг. - RING и VOYO

7 октомври (вторник):

18:00 - мъже до 88 кг. - RING и VOYO

20:30 - жени до 69 кг. - RING и VOYO

8 октомври (сряда):

20:30 - жени до 77 кг. - RING и VOYO

9 октомври (четвъртък):

18:00 - жени до 86 кг. - RING и VOYO

20:30 - мъже до 94 кг. - RING и VOYO (с участието на Карлос Насар)

10 октомври (петък):

20:30 - мъже до 110 кг. - RING и VOYO (с участието на Христо Христов)

11 октомври (събота):

14:30 - жени над 86 кг. - RING и VOYO

20:30 - мъже над 110 кг. - RING и VOYO