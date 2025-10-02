Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Николай Добруджански: Националните треньори в БФ ММА трябва да подадат оставки

Николай Добруджански: Националните треньори в БФ ММА трябва да подадат оставки

  • 2 окт 2025 | 18:05
  • 1990
  • 0

ММА треньорът и бивш професионален боец Николай Добруджански гостува виртуално в "Sportal Fight Club" и коментира резултатите и представянето на българската делегация на БФ ММА на световното първенство по аматьорски ММА в Грузия, което се провежда между 26-и септември и 2-ри октомври. Два дни преди края на най-големия спортен форум в тази бойна дисциплина участието на българския тим приключи без медал.

Добруджански заяви пред редактора в медията ни Борис Тонев, че не трябва да се търси отговорност от спортистите за резултатите на световното първенство, а от федерацията и треньорите, тъй като медал от шампионат на планетата във възрастовите групи за мъже и жени липсва от 2021-а насам. Такъв турнир се провежда всяка година.

“Повтарящият се елемент в последните пет години на представянето ни е треньорът Ивайло Георгиев. Ако му е з първи път да не се справи добре, да, можем и да му гласуваме някакво доверие. Но той е национален треньор вече пет години. Значи някъде нещо бърка. Или бърка в подготовката за тези възрастови групи, или бърка в преценката кои хора трябва да заминат на такова първенство. Вина имат хората, които пускат неподготвени състезатели в тази месомелачка”

“Какво трябваше да се случи в тези пет години, за да разберете, че Ивайло Георгиев не става за треньор на мъжете и жените? Пет години ли трябват? Махнете ги тези хора и дайте шанс на някои други. Какво прави Калоян Колев там? Човек, който се снима с чужд медал. Този човек въобще няма право да е там след това, което е направил.

Треньорът на варненски клуб "Десант" призова за промяна на треньорския състав и още веднъж заяви категорично, че докато Станислав Недков е президент на федерацията, клубовете, които са извън федерацията, няма да се присъединят към нея, което води до по-ниска конкуренция на местно ниво и по-слаби резултати на международно такова.

“Не мисля, че има потенциал за анализ след световното първенство в тази федерация и от тези хора, които са в ръководството. Проблемът не са само треньорите. Те са поставени там от Недков. Проблемът е, че това са верните му хора. Той се капсулира и обгражда с такива хора

Вижте цялото интервю с Добруджански тук:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Александре Топурия срещу опасен нокаутьор на UFC Катар

Александре Топурия срещу опасен нокаутьор на UFC Катар

  • 2 окт 2025 | 16:02
  • 543
  • 0
Нурмагомедов и Хюз са в категория за реванша в Дубай

Нурмагомедов и Хюз са в категория за реванша в Дубай

  • 2 окт 2025 | 14:36
  • 823
  • 0
Канело Алварес ще се подложи на операция на лакътя

Канело Алварес ще се подложи на операция на лакътя

  • 2 окт 2025 | 14:03
  • 527
  • 0
Два мача с българско участие днес на европейското в Острава

Два мача с българско участие днес на европейското в Острава

  • 2 окт 2025 | 13:12
  • 765
  • 0
Ангел Гочев: Нашият клуб получи 625 лева за бронзовия медал на Евелина Николова от Олимпиадата

Ангел Гочев: Нашият клуб получи 625 лева за бронзовия медал на Евелина Николова от Олимпиадата

  • 2 окт 2025 | 13:10
  • 3595
  • 0
България с четирима джудисти на Световното за младежи в Лима

България с четирима джудисти на Световното за младежи в Лима

  • 2 окт 2025 | 13:00
  • 344
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9733
  • 14
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12277
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16491
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11510
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 280
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9021
  • 12