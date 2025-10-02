Николай Добруджански: Националните треньори в БФ ММА трябва да подадат оставки

ММА треньорът и бивш професионален боец Николай Добруджански гостува виртуално в "Sportal Fight Club" и коментира резултатите и представянето на българската делегация на БФ ММА на световното първенство по аматьорски ММА в Грузия, което се провежда между 26-и септември и 2-ри октомври. Два дни преди края на най-големия спортен форум в тази бойна дисциплина участието на българския тим приключи без медал.

Добруджански заяви пред редактора в медията ни Борис Тонев, че не трябва да се търси отговорност от спортистите за резултатите на световното първенство, а от федерацията и треньорите, тъй като медал от шампионат на планетата във възрастовите групи за мъже и жени липсва от 2021-а насам. Такъв турнир се провежда всяка година.

“Повтарящият се елемент в последните пет години на представянето ни е треньорът Ивайло Георгиев. Ако му е з първи път да не се справи добре, да, можем и да му гласуваме някакво доверие. Но той е национален треньор вече пет години. Значи някъде нещо бърка. Или бърка в подготовката за тези възрастови групи, или бърка в преценката кои хора трябва да заминат на такова първенство. Вина имат хората, които пускат неподготвени състезатели в тази месомелачка”

“Какво трябваше да се случи в тези пет години, за да разберете, че Ивайло Георгиев не става за треньор на мъжете и жените? Пет години ли трябват? Махнете ги тези хора и дайте шанс на някои други. Какво прави Калоян Колев там? Човек, който се снима с чужд медал. Този човек въобще няма право да е там след това, което е направил.

Треньорът на варненски клуб "Десант" призова за промяна на треньорския състав и още веднъж заяви категорично, че докато Станислав Недков е президент на федерацията, клубовете, които са извън федерацията, няма да се присъединят към нея, което води до по-ниска конкуренция на местно ниво и по-слаби резултати на международно такова.

“Не мисля, че има потенциал за анализ след световното първенство в тази федерация и от тези хора, които са в ръководството. Проблемът не са само треньорите. Те са поставени там от Недков. Проблемът е, че това са верните му хора. Той се капсулира и обгражда с такива хора

