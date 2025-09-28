Популярни
Септември (Симитли) с убедителна победа у дома

  28 сеп 2025 | 10:22
  • 892
  • 0
Отборът на Септември (Симитли) постигна категорична победа с 4:1 срещу тима на Германея (Сапарева баня) в  среща от 10-ия кръг на Югозападната Трета лига.

В 10-ата минута домакините организираха висока преса, която донесе резултат. Вратарят на гостите сбърка при подаване, а най-съобразителен бе Добри Панчаревски, който отбеляза за 1:0. Септември продължи да натиска. Ударите на Здравко Карадачки и Йордан Костов застрашиха вратата на Сапарева баня, но стражът бе на мястото си. В 35-ата минута и Божидар Янков имаше шанс да се разпише, но отново вратарят спаси. Малко преди почивката гостите удариха греда – най-опасното им положение за първата част. На паузата резултатът бе 1:0.

Второто полувреме започна по сходен сценарий – с натиск на "Септември". В 50-ата минута Йордан Костов реализира с глава след центриране на Траянов – 2:0. В 65-ата минута преднината стана класическа. След корнер, изпълнен от Панчаревски, Симеон Димитров отклони топката, а Карадачки я прати неспасяемо в мрежата за 3:0. Гостите върнаха едно попадение от дузпа – 3:1, но това не сломи домакините. В 85-ата минута отново Добри Панчаревски показа техника и сила, завършвайки самостоятелна акция с удар по тревата за крайното 4:1. Септември (Симитли) показа агресивна и динамична игра, която не остави съмнения в превъзходството им. Силното представяне на Добри Панчаревски, Йордан Костов и Здравко Карадачки бе в основата на убедителния успех срещу състава  от Сапарева баня.

