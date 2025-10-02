Популярни
Шиникова отпадна в Самсун

  • 2 окт 2025 | 13:23
  • 182
  • 0
Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в Самсун (Турция) с награден фонд от 115 хиляди долара.

Квалификантката Шиникова беше елиминирана от поставената под номер 7 Мария Тимофеева (Русия) с 2:6, 2:6 за малко повече от час. Българката загуби подаването си по два пъти във всеки сет, а от своя страна дори не успя да стигне до възможност за пробив в мача.

33-годишната софиянка все пак заработи 19 точки за световната ранглиста и 2000 долара.

