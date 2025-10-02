БТС и Visit Sofia организират масов ученически поход до Черни връх

По повод 27 септември – Международен ден на туризма и 130 години организирано туристическо движение в България, на 10 октомври 2025 година Български туристически съюз и Общинско предприятие „Туризъм“ (Visit Sofia), организират масов поход за ученици от 5 до 12 клас до Черни връх.

Походът има за цел да популяризира планинския туризъм сред младите хора, да възпитава любов към природата и родолюбие, както и да развие знания за безопасността при планински преходи и практически умения за оцеляване в планината. През 2024 година в инициативата се включиха над 600 деца от 15 столични училища.

Начална точка и трансфер

07:30 ч. – Сборен пункт: бул. „Янко Сакъзов“ №9 (Посолство на Словакия, срещу хотел „Хаят“). Организаторите осигуряват безплатен транспорт с лицензиран превозвач до хижа „Алеко“.

09:00 ч. – събиране пред хижа „Алеко“ и инструктаж

10:00 ч. – старт на похода към Черни връх

12:00 ч. – сборен пункт на върха. Организаторите осигуряват вода и чай. Ще бъдат проведени игри и томбола с награди.

13:30 – 16:00 ч. – връщане към хижа „Алеко“

16:30 ч. – отпътуване към бул. „Янко Сакъзов“ №9

Важно за участниците

Изкачването до върха отнема приблизително 2 часа.

Участниците в похода следва да бъдат оборудвани с подходяща туристическа екипировка и е препоръчително да носят със себе си вода и храна.

Регистрация

Заявки се приемат до 6 октомври (понеделник), 14:00 часа на e-mail: vitosha@visitsofia.bg, лице за контакт: Мария Янакиева – старши експерт в отдел „Маркетинг, реклама и информация“ към ОП „Туризъм“, тел: +359 882 040 138

Важно! За участие е задължително изпращане на списък с трите имена и ЕГН на учениците за изготвяне на планинска застраховка и организиране на транспорт.

*Организаторите си запазват правото да променят локации и часове на провеждане на събитието при лоши метеорологични условия за изкачване