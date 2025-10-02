Спортни клубове от Силистра взеха участие в #BeActiveTour 2025

Спортни клубове от Силистра се включиха активно в инициативата #BeActiveTour 2025.

"Движението е здраве, спортът е вдъхновение, а мисълта за природата е наша отговорност. Радвам се, че тук, в Силистра, виждам толкова спортуващи деца, които демонстрират своите умения“, заяви заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов.

Той връчи награди на медалистите от държавни първенства, родом от Силистра, и подчерта, че постиженията им са пример за последователност и труд. "Вашите медали са доказателство, че усилията ви си заслужават. Вие сте пример за вашите връстници и гордост за вашия град“, каза Андонов.

В рамките на деня в Силистра беше открита нова спортна зала по борба в Общинското спортно училище „Дръстър“. Лентата на съоръжението преряза зам.-министър Андонов, който сподели впечатленията си от базата и пожела залата скоро да се окаже тясна за всички деца, желаещи да практикуват спорт.

На събитието присъстваха още кметът на Силистра Александър Сабанов, заместник-кметът на града Стилиян Стойчев, председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов, както и областният управител Илиян Великов.

#BeActiveTour 2025 е част от Европейската седмица на спорта - инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност в цяла Европа под мотото „Бъди Активен“ - #BeActive. Тази година тя се провежда за 10-и юбилеен път.

Национален координатор на инициативата за България е Министерството на младежта и спорта. През 2025 г. отбелязваме Европейската седмица на спорта в България под мотото „Направи деня си зелен, живей със спорт, #Бъди активен през цялата година“.