Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  Богдан Шумаров е в категория за завръщането му в ONE FC

Богдан Шумаров е в категория за завръщането му в ONE FC

  • 2 окт 2025 | 11:24
  • 257
  • 0
Богдан Шумаров е в категория за завръщането му в ONE FC

Богдан Шумаров се справи с официалното претегляне и теста за хидратация преди завръщането му на ринга на популярната азиатска бойна верига ONE FC.

Българинът бе точно 77 килограма на кантара в Банкок по-рано днес. Неговият съперник, Масией Карпински (Полша), също бе в категория за битката. Срещата помежду им ще бъде част от бойна галавечер на легендарния муай тай стадион “Лумпини”, която ще се проведе в петък (03.10) около 15:00 часа българско време. 

Родният кикбоксьор за последно записа победа през декември 2024-а. Той надделя над Басо Пирес на галавечер в ОАЕ.

Богдан Шумаров победи африканец в Абу Даби
Богдан Шумаров победи африканец в Абу Даби
