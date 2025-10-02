Франки Едгар се оттегля от BKFC 82, Джими Ривера с нов опонент

В сряда (01.10) легендата на UFC Франки Едгар беше изваден от бойната карта на BKFC 82, след като не получи медицинско разрешение да се състезава. Първоначално той трябваше да се изправи срещу друг ветеран от UFC, Джими Ривера, в събота (04.10).

Президентът на BKFC Дейвид Фелдман потвърди, че организацията е взела окончателното решение да го отстрани от събитието поради медицински притеснения, въпреки че има шанс той все пак да се състезава за веригата в бъдеще.

„След допълнителен преглед с нашия медицински екип решихме, че Франки Едгар няма да се състезава тази събота“, заяви Фелдман. „Ще разгледаме ситуацията и ще видим какво крие бъдещето за него, но той няма да се бие тази събота.“

Очаква се Ривера все пак да участва в събитието срещу заместващия опонент Тими Мейсън. Новината беше съобщена първо от NJ.com. Това се случва след изненадващото решение на Едгар да се завърне в спорта, след като обяви пенсионирането си преди последния си мач в UFC през 2022 г.

Роденият в Ню Джърси бивш шампион на UFC в лека категория сложи край на кариерата си след три поредни загуби с нокаут. Оттогава той отвори собствена зала и работи като треньор, помагайки на други бойци. Когато BKFC обяви плановете си да проведе събитие в Ню Джърси, интересът на Едгар беше събуден и той в крайна сметка подписа договор за завръщането си в събота, въпреки че приятелите и семейството му изразиха притеснения относно решението му да се бие отново.

„Съпругата ми също беше малко притеснена от това“, каза Едгар пред mmafighting.com през септември. „Правя това толкова дълго, че е трудно да се оттегля. Не подхождам наивно. Разбирам рисковете. Готов съм да поема този шанс, така да се каже. Усилието трябва да си заслужава и аз чувствам, че е така.“

Бившият шампион на UFC Франки Едгар обясни защо влиза в бокса без ръкавици

„Честно казано, всички бяха малко против. Успях да убедя жена си. Може би не е щастлива, но предполагам, че няма да ме напусне. Това е плюс. Децата, момчетата ми, го разбират. Дъщеря ми определено не е много съгласна, но още веднъж и ще видим как ще мине.“

Президентът на BKFC Дейвид Фелдман призна, че първоначално е имал притеснения дори да подпише с Едгар, докато не отишъл да го гледа на спаринг преди битката с Ривера.

„Отидох да го гледам как играе спаринг и съм напълно убеден. 100 процента“, каза Фелдман пред MMA Fighting. „Това е различен Франки Едгар. Франки Едгар, който е лек на краката си. Франки Едгар, който нанася много удари. Франки Едгар, който удря силно. Видях всичко, което трябваше да видя.“

Едгар все още не е коментирал директно отстраняването си от бойната карта и остава да видим дали все още планира да се завърне от пенсия в бъдеще.