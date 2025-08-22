Популярни
Бившият шампион на UFC Франки Едгар обясни защо влиза в бокса без ръкавици

  • 22 авг 2025 | 16:38
Франки Едгар бе заявил, че е приключил с битките. Но адреналинът го привлече отново.

Следващия месец Едгар ще сложи край на тригодишното си оттегляне от бойните спортове, когато се изправи срещу Джими Ривера в основен двубой на BKFC 82 в Нюарк, Ню Джърси. Членът на Залата на славата на UFC прекрати кариерата си в ММА през 2022 г. след серия от три поредни загуби. Въпреки това, когато от BKFC организираха събитие в родния му щат, боецът от Ню Джърси не можа да устои на изкушението да опита различен боен спорт, който е започнал да харесва.

„В Джърси сме. Вие дойдохте тук. Трудно е да се откаже“, заяви Едгар на пресконференцията за BKFC 82 в четвъртък. „Веднага щом видях този спорт, бях много заинтригуван. Аз съм боец. Това определено е най-бойният от всички бойни спортове, разбирате ли? Трябваше да го опитам. Защо да не го направя тук?“

Въпреки многобройните си постижения, Едгар завърши кариерата си с труден период, като беше нокаутиран три поредни пъти. Последната му загуба беше от Крис Гутиерес на UFC 281. Сега обаче американецът казва, че отново се чувства добре и е готов да опита нещо ново.

„Интригуващо е“, каза Едгар. „Преди се биех безплатно в Сийсайд без ръкавици, така че защо да не ми платят, за да го правя тук, в Нюарк? Тренировките са страхотни. Подготвям се само за бокс и вратът ми се чувства чудесно. Никой не виси на врата ми, раменете ми са в отлично състояние. Невероятно е.“

Едгар има 36 битки в ММА кариерата си, чийто връх е спечелването на титлата на UFC в лека категория и трите ѝ успешни защити. Боецът с прякор Отговора също така се е бил за титлата в категория „перо“ три пъти и дори се е състезавал в категория „петел“. Той беше приет в Залата на славата на UFC през 2024 г.

„Казах, че никога повече няма да се бия, а ето ме тук“, каза 43-годишният Едгар. „Така че кой наистина ще ми повярва? Нека видим как ще мине първата битка и ще решим оттам нататък.“

Главното събитие на BKFC 82 е битка за титлата „King of Violence“ между Майк Пери и Джереми Стивънс.

Видео от пресконференцията на BKFC можете да видите тук:

