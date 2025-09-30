Соланке е претърпял операция, Ромеро също пропуска мача с Бодьо/Глимт

Нападателят на Тотнъм Доминик Соланке е претърпял операция на глезена. Това съобщи мениджърът на "шпорите" Томас Франк на пресконференцията преди мача с норвежкия Бодьо/Глимт от Шампионската лига. Английският национал не е играл от 23 август, когато взе участие при успеха с 2:0 над Манчестър Сити.

"Дом има проблеми с глезена от известно време, затова решихме, че трябва да се оперира. Това бе малка процедура и той ще пропусне мачовете с Бодьо/Глимт и Лийдс тази седмица, но ще имаме повече информация за него след паузата за националните отбори", каза Франк.

Наставникът на Тотнъм няма да може да разчита и на централния защитник Кристиан Ромеро. Бранителят, който носи и капитанската лента, също е с травма, но според наставника не става дума за сериозен проблем, а само за предпазна мярка.

Тотнъм започна участието си в Шампионската лига с победа с 1:0 над Виляреал, а в английското първенство тимът е четвърти, на четири точки зад лидера Ливърпул.

Снимки: Imago