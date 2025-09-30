Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Соланке е претърпял операция, Ромеро също пропуска мача с Бодьо/Глимт

Соланке е претърпял операция, Ромеро също пропуска мача с Бодьо/Глимт

  • 30 сеп 2025 | 09:13
  • 1351
  • 1
Соланке е претърпял операция, Ромеро също пропуска мача с Бодьо/Глимт

Нападателят на Тотнъм Доминик Соланке е претърпял операция на глезена. Това съобщи мениджърът на "шпорите" Томас Франк на пресконференцията преди мача с норвежкия Бодьо/Глимт от Шампионската лига. Английският национал не е играл от 23 август, когато взе участие при успеха с 2:0 над Манчестър Сити

"Дом има проблеми с глезена от известно време, затова решихме, че трябва да се оперира. Това бе малка процедура и той ще пропусне мачовете с Бодьо/Глимт и Лийдс тази седмица, но ще имаме повече информация за него след паузата за националните отбори", каза Франк.

Наставникът на Тотнъм няма да може да разчита и на централния защитник Кристиан Ромеро. Бранителят, който носи и капитанската лента, също е с травма, но според наставника не става дума за сериозен проблем, а само за предпазна мярка.

Тотнъм започна участието си в Шампионската лига с победа с 1:0 над Виляреал, а в английското първенство тимът е четвърти, на четири точки зад лидера Ливърпул.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ангола назначи французин за свой селекционер

Ангола назначи французин за свой селекционер

  • 30 сеп 2025 | 16:02
  • 610
  • 1
Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 3915
  • 7
Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

  • 30 сеп 2025 | 15:11
  • 1222
  • 4
Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

  • 30 сеп 2025 | 14:27
  • 1006
  • 0
Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

  • 30 сеп 2025 | 14:15
  • 5718
  • 11
Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 2552
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98787
  • 90
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 32009
  • 30
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14939
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 9149
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 21768
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427696
  • 14