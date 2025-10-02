Гурбан Гурбанов: Не трябва да се отпускаме

Старши треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов коментира победата с 2:0 над датския ФК Копенхаген в Баку в мач от втория кръг на основния етап в Шампионската лига. Азерите се наложиха с 2:0 и вече имат 6 точки в актива си.

„Поздравявам футболистите и феновете. Днес те сякаш бяха заедно на терена и се подкрепяха взаимно. За щастие, постигнахме прекрасна победа. Въпреки че съперникът беше ФК Копенхаген, момчетата не се уплашиха и водиха много сериозна битка, особено през второто полувреме. Устояхме през втората част. Съперникът пое по-голям риск със смените. Преди мача разговаряхме с техните треньори. Те вършат много добра работа", сподели Гурбанов.

„Винаги съм вярвал в този отбор. Миналата година имахме много добри мачове, но само една победа. Вярвах, че ако успеем да запазим играта си и подобрим борбеността, през този сезон резултатът ще бъде по-добър. Съветвам футболистите да излизат на терена уверени. Иначе не може да се играе. Това е отборна игра. Може би не съм очаквал шест точки след два кръга, но вярвах", изтъкна опитният специалист.

„Ние сме Карабах от Азербайджан. Да си в ШЛ е великолепно. Президентът също ни поздрави и аз му благодаря. Това означава, че отговорността ни се е увеличила още повече. Не трябва да се отпускаме. Трябва да вървим напред с още повече вяра, доверие и труд", добави Гурбанов.