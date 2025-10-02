Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау похвали новото попълненик Ник Волтемаде, който не пропусна да се разпише и при разгромната победа срещу Роял Юнион СЖ с 4:0 в Шампионската лига. Германецът беше привлечен за 69 млн. паунда от Щутгарт преди началото на сезона и вече започва да разкрива качествата си на “Сейнт Джемсис Парк”.

“Потенциалът на Ник е голям. Стартът му в Англия е обнадеждаващ, а най-хубавото е, че той не спира да работи и винаги се стреми да се подобрява. Със сигурност ще се развие физически и тактически, което е необходимо, за да е готов за маратона в Премиър лийг”, каза Хау.

Волтемаде и Гордън поведоха Нюкасъл към гръмка първа победа в ШЛ

“Нямам проблем с това кой е искал да изпълни една или друга дузпа. Важното е, че нападателите са жадни за голове и не бягат от отговорност”, продължи мениджърът на “свраките”.

“Със сигурност има върху какво още да работим, но направихме голяма стъпка в правилната посока. Нивото на турнира е много високо, че ако започнеш колебливо, после е почти невъзможно да наваксаш. Затова тези точки са толкова важни”, каза още Еди Хау.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages