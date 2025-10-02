Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Грузински участници на Олимпийските игри бяха наказани с лишаване от състезателни права за четири години

Грузински участници на Олимпийските игри бяха наказани с лишаване от състезателни права за четири години

  • 2 окт 2025 | 05:55
  • 1473
  • 0
Грузински участници на Олимпийските игри бяха наказани с лишаване от състезателни права за четири години

Щангистът Реваз Давитадзе и борецът Ника Кенчадзе са част от групата от четирима грузински спортисти, които получиха наказания от по четири години заради положителни допинг-проби, след като Арлитражният съд по спорта (КАС) не се съгласи с решение на граждански съд, че пробите им са положителни за забранена субстанция, тъй като напитките им са били замърсени без тяхно знание.

Давитадзе, който спечели сребърен медал на световното първенство по вдигане на тежести през 2024 година, и Кенчадзе - бронзов медалист на световното първенство по борба през 2021-а, са дали положителни проби за забраненото вещество остарин през 2023 година. Пробите са направени при внезапна проверка и спортистите използваха това като довод, че пробите им са били замърсени без тяхно знание.

Очакванията бяха и двамата бяха част от олимпийския отбор на Грузия на последните Игри през 2024 година в Париж.

Грузинската антидопингова агенция (ГАДА) и Световната (УАДА) ги наказаха още от самото начало с лишаване от права за четири години. Те обаче отнесоха случая до граждански съд през 2024 година постанови, че остаринът е поставен от неизвестно лице в питейната им вода. След това грузинската спортна администрация отмени наказанията им.

Но УАДА и Световната федерация по вдигане на тежести обжалваха в КАС срещу Грузинската централа и самите спортисти, искайки възстановяване на четиригодишните им дисквалификации.

"Арбитражът в КАС установи, че решението на гражданския съд в Тбилиси не съдържа необходимите фактически разследвания, които да подкрепят теорията за саботаж, и противоречи на научните доказателства“, се казва в изявление на КАС от днес.

Четиригодишният период на дисквалификация на спортистите ще започне от 30 септември, като ще се зачитат временните наказания, които вече са изтърпени.

