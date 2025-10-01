Популярни
  • 1 окт 2025 | 17:03
Бернардо Силва: Монако беше фантастичен период за мен

Бернардо Силва се завръща на мястото, където изгря за големия футбол. Днес с екипа на Манчестър Сити той ще играе отново на "Стад Люи II". С екипа на Монако португалецът стана шампион на Франция през 2017 г. Същия сезон "монегаските" стигат до полуфиналите в Шампионската лига, а по пътя отстраняват Манчестър Сити.

"Чувствам се добре отново да съм тук. Минаха осем години и половина докато се върна на "Стад Люи II". Играх тук три сезона и ми останаха страхотни спомени. Беше фантастичен период за мен, защото клубът ми даде възможност да играя на най-високо ниво за първи път. Говорил ли съм с Гуардиола? Често си спомняме за мача през 2017 г. Беше невероятно да победим отбор като Манчестър Сити", сподели Бернардо Силва.

"Монако е отбор, който исторически винаги дава начало на кариерите на страхотни млади футболисти - таланти, които продължиха след това в най-добрите клубове в света. Само погледнете моето поколение. Там бяха Килиан Мбапе, Тома Льомар, Фабиньо, Бенжамен Менди", допълни той.

