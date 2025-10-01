Популярни
Симеон Деянов и Калина Недялкова взеха титлите по лятно ски бягане

  • 1 окт 2025 | 19:18
  • 611
  • 0
Симеон Деянов от клуб Узана 2007 и Калина Недялкова от тима на Александър Логистик спечелиха първите титли от Държавното първенство по лятно ски бягане.

В масовия старт класически стил при мъжете Деянов спечели с време от 42:18.0 минути. Втори на 20.03 секунди остана Даниел Пешков от СК Банско, а трети на 2:00.9 минути е Марио Матиканов от Александър Логистик.

При жените Недялкова взе златото с резултат от 23:50.2 минути. Среброто е за Елена Христева от Тритон Екстриим с изоставане от 27 секунди, а трета на 1:23.8 минути е Антония Григорова (Александър Логистик).

Отличията на най-добрите връчи Георги Бобев, вицепрезидент на БФСки. Организатори на състезанието БФСки и община Сапарева баня.

Снимка: БФ Ски

