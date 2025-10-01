Предстои четвърти турнир по кикбокс “Купа Варна“

От петък до неделя в спортната зала на МСК „Владислав Варненчик“ в морската столица ще се проведе четвъртото издание на турнира по кикбокс „Купа Варна“.

Организатори на проявата са варненския клуб „Вокил“ и Българска конфедерация по кикбокс и муай тай със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор.

В тазгодишното издание заявки за участие са подали 319 състезатели от 41 отбора, които ще бъдат разпредели във всички възрасти от деца до мъже и жени. Те ще премерят сили в три стила: фул контакт, муай тай и лайт контакт.

„За всички любители на бойните изкуства, които искат да станат свидетели на зрелищни сблъсъци между най-добрите състезатели в страната - входът ще е свободен. Надпреварата във Варна ще я утвърди като столица на бойните спортове, като отново ще бъде арена за изява на млади таланти и утвърдени бойци, обединени в духа на спортсменството и уважението. Също така всеки от отборите ще получи подарък от организаторите осигурен от Община Варна“ - заяви президентът на БККМТ Галин Димов.

Очаква се на официалното откриване на шампионата в съботния ден от 12:00ч. да присъстват Илия Коев - заместник кмет по сигурността и спорта и Кристиан Димитров - Директор дирекция Спорт при Община Варна.

Ръководството на БККМТ и лично президента Галин Димов ще наградят заслужилите треньори Николай Атанасов, Димитър Топалов, Красимир Димов, Галин Методиев, Красимир Кирилов и Петър Петров в направленията муай тай и кикбокс.

Програма :

03.10 /петък/ - 10:00 ч. – Начало на турнира с квалификации

04.10 /събота/ - 10:00ч. срещи, в 12:00 ч. Официално откриване

05.10 /неделя/ - 10:00 ч. финали, а в 14:00 ч. Награждаване на призьорите