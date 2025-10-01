Турнирът в памет на Цветанка Аризанова ще се проведе на 5 октомври

Турнирът в памет на треньорката Йорданка Аризанова ще бъде на 5 октомври (неделя) на стадион “Пловдив“, като началото ще бъде в 10:00 часа с детска атлетика.
Ще се проведат дисциплините, в които Аризанова имаше най-много успехи със своите възпитаници:
100 м – мъже и жени
200 м – мъже и жени
400 м – мъже и жени
800 м – мъже и жени
400 м с препятствия – мъже и жени
Награденият фонд във всяка една дисциплина е както следва:
1-во място: 150 лв
2-ро място: 100 лв
3-то място: 50 лв
Всички призьори ще получат и медали.
За повече информация и заявки за участие на: email: stsonova@abv.bg, Светла Цонова.