Турнирът в памет на Цветанка Аризанова ще се проведе на 5 октомври

Турнирът в памет на треньорката Йорданка Аризанова ще бъде на 5 октомври (неделя) на стадион “Пловдив“, като началото ще бъде в 10:00 часа с детска атлетика.

Ще се проведат дисциплините, в които Аризанова имаше най-много успехи със своите възпитаници:

100 м – мъже и жени

200 м – мъже и жени

400 м – мъже и жени

800 м – мъже и жени

400 м с препятствия – мъже и жени

Награденият фонд във всяка една дисциплина е както следва:

1-во място: 150 лв

2-ро място: 100 лв

3-то място: 50 лв

Всички призьори ще получат и медали.

За повече информация и заявки за участие на: email: stsonova@abv.bg, Светла Цонова.