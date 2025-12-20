Андерсон Силва нокаутира Тайрън Уудли

50-годишният Андерсон Силва изпрати Тайрън Уудли до баланс 0–3 в професионалния бокс, като нокаутира бившия шампион на UFC в полусредна категория на 1 минута и 33 секунди от втория рунд. Това се случи на галавечерта в Маями, където по-късно Антъни Джошуа очаквано нокаутира Джейк Пол.

Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

Силва, левичар и участващ в шестия си професионален боксов мач – първия след загубата с единодушно съдийско решение от Джейк Пол през 2022 г. – използва изпъната лява ръка като примамка, за да заслепи значително по-ниския Уудли, преди да го повали с десен ъперкът и кроше, с които сложи край на двубоя. Уудли се изправи преди края на броенето, но не беше в състояние да продължи и ъгълът му прекрати срещата.

С оглед на възрастта на Силва – 50 години, и на Уудли – 43, не беше изненада, че шеструндовият мач започна с бавно темпо, което предизвика освирквания от публиката в „Касея Сентър“ в Маями.

Уудли, който не се беше бил от загубата си с нокаут в шестия рунд от Джейк Пол през 2021 г., прие двубоя само с триседмично предизвестие.

Силва сподели, че следващата му стъпка е да постъпи в полицейската академия, за да започне работа в полицейското управление на Бевърли Хилс, но подчерта, че все още не е приключил с бокса. По негово желание, най-дълго управлявалият шампион в историята на UFC би искал да се изправи срещу човека, който сложи край на доминацията му през 2013 г. – Крис Уайдман.

„Знам, че си контузил ръката си – чакам да се възстановиш“, каза Силва, чийто боксов баланс вече е 4–2 (3 нокаута), по адрес на Уайдман. „Нека покажем как бившите бойци от UFC могат да се справят добре в бокса.“

