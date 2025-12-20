Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Михаил Велчовски: Време е да се завърна, ще има доста екшън

Михаил Велчовски: Време е да се завърна, ще има доста екшън

  • 20 дек 2025 | 16:09
  • 201
  • 0
Михаил Велчовски: Време е да се завърна, ще има доста екшън

Атрактивният кикбоксьор Михаил Велчовски обеща екшън при своето завръщане на ринга. Врачанинът ще се бие с Богдан Двизач на галавечерта Maximum Damage 4 в Стара Загора тази вечер от 19 часа. За последно Велчовски се би преди година в Дупница.

„Време е да се завърна. Ще има доста екшън. Очаквам здрава битка. Надявам се всичко да мине добре и да се получи оспорван сблъсък, а аз да съм победител – сподели за Спортната джунгла Михаил Велчовски. – Подготовката мина тежко. 3 месеца изкарах на интензивни тренировки. Благодаря на Господ, че съм здрав и няма контузии. Настроението е супер.“

„Много мачове ми се събраха през 2024-а за кратко време. Бях прегорял психически. Последният двубой завърши зле за мен“, аргументира дългата пауза боецът.

През последните няколко месеца Михаил Велчовски се готвеше в Добрич при Драгомир Йорданов. Той имаше възможност да прави спаринги с талантите на кикбоксовия клуб „Десант“ Жак Риков и Диян Димитров.

„Младите лъвчета в клуба много ми помагат. Правим добри спаринги. Идват момчета от Варна – разказа Михаил Велчовски. – Поиграхме с Теодор Христов. Участвах и на Senshi лагерите. Откакто съм в Добрич, работим върху нови оръжия и нов стил.“

Съперникът на Велчовски е познато име у нас. „Сърбинът се хвърля и се сбива. Опитен е. Играл е в България с Жак Риков и с Коцето Стойков. Загуби от тях – анализира своя съперник българският боец. – Очаквайте да видите Михаил Велчовски версия 2.0.“

jungle.bg

