Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Балъков: В Америка Костакурта игра волейбол и Италия ни спря за финала

Балъков: В Америка Костакурта игра волейбол и Италия ни спря за финала

  • 1 окт 2025 | 16:07
  • 1223
  • 1

Героят от САЩ'94 Красимир Балъков изпадна в еуфория след второто място в света на българските волейболисти. Бала обаче уточни, че ще минат поне две-три години преди момчетата на Джанлоренцо Бленджини да осъзнаят колко голямо нещо са постигнали. Легендарният плеймейкър направи паралел между волейбола и играта с ръка на Алесандро Костакурта в полуфинала срещу Италия на футболния Мондиал през 1994 г.

Депутатите аплодираха волейболните герои в Парламента
Депутатите аплодираха волейболните герои в Парламента

"Разликата е огромна, времето е различно и едното време изисква едно нещо, а другото време друго нещо. Разбрах, че треньорът на волейболистите не им е позволявал да говорят с журналисти и близки, докато ние тогава можехме да говорим с всяка медия, с която пожелаем, а жените ни бяха с нас преди и след мач. Важното е обаче нещата, които са се случили, да бъдат в името на успеха, и затова трябва да сме много горди с този успех на нашите волейболисти. През 1994-та Костакурта игра волейбол. Наскоро той си призна, че ако е имало ВАР, съдията е щял да отсъди дузпа за нас. Щом обаче Италия ни спира в такива мачове, трябва да си извлечем поуки и да направим така, че да се справяме с нея занапред", каза Бала пред bTV.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15791
  • 65
Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

  • 1 окт 2025 | 14:37
  • 1296
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 1 окт 2025 | 14:25
  • 1495
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17394
  • 13
ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Лудогорец

ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Лудогорец

  • 1 окт 2025 | 13:31
  • 1686
  • 1
Косич се прехласна по Крушарски

Косич се прехласна по Крушарски

  • 1 окт 2025 | 13:23
  • 1686
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444687
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1618
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17394
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17740
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15791
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3759
  • 0