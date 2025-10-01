Балъков: В Америка Костакурта игра волейбол и Италия ни спря за финала

Героят от САЩ'94 Красимир Балъков изпадна в еуфория след второто място в света на българските волейболисти. Бала обаче уточни, че ще минат поне две-три години преди момчетата на Джанлоренцо Бленджини да осъзнаят колко голямо нещо са постигнали. Легендарният плеймейкър направи паралел между волейбола и играта с ръка на Алесандро Костакурта в полуфинала срещу Италия на футболния Мондиал през 1994 г.

Депутатите аплодираха волейболните герои в Парламента

"Разликата е огромна, времето е различно и едното време изисква едно нещо, а другото време друго нещо. Разбрах, че треньорът на волейболистите не им е позволявал да говорят с журналисти и близки, докато ние тогава можехме да говорим с всяка медия, с която пожелаем, а жените ни бяха с нас преди и след мач. Важното е обаче нещата, които са се случили, да бъдат в името на успеха, и затова трябва да сме много горди с този успех на нашите волейболисти. През 1994-та Костакурта игра волейбол. Наскоро той си призна, че ако е имало ВАР, съдията е щял да отсъди дузпа за нас. Щом обаче Италия ни спира в такива мачове, трябва да си извлечем поуки и да направим така, че да се справяме с нея занапред", каза Бала пред bTV.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto