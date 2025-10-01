Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Иво Деспотов за изминалото Европейско по кикбокс: Тенденция е всяка година нивото да расте

Иво Деспотов за изминалото Европейско по кикбокс: Тенденция е всяка година нивото да расте

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 482
  • 0
Иво Деспотов за изминалото Европейско по кикбокс: Тенденция е всяка година нивото да расте

Единият от двамата треньори на СК "Масару", Иво Деспотов, коментира за Sportal.bg страхотните успехи, които неговите състезатели и останалите национали на България постигнаха на изминалото Европейско първенство по кикбокс за деца и кадети (WAKO) в Йезоло.

България има нови 24-ма европейски шампиони по кикбокс
България има нови 24-ма европейски шампиони по кикбокс

Припомняме, че България бе представена от 92 бойци, които завоюваха 79 медала – 24 златни, 22 сребърни и 33 бронзови, което ни нареди на 5-то място в общото класиране на Шампионата на Стария континент. На татами резултатите на българския отбор блеснаха още по-силно – 17 златни, 18 сребърни и 26 бронзови отличия, с което България заслужено зае 2-ро място в Европа.

Спортен клуб "Масару" участва в турнира с 28 състезатели и постигна 8 златни, 5 сребърни и 12 бронзови медала. Ето как коментира представянето на тези спортисти Деспотов:

"Изключително трудно състезание с много висока конкуренция. Тенденцията е всяка година нивото на подготовка на състезателите да расте в дори и най-малките възрастови групи, не само на физическо и техническо равнище, а дори и на тактическа подготовка. Гордеем се с победителите и шампионските титли, но в никакъв случай не омаловажаваме тези, които не успяха да вземат медали. Беше изключително тежка подготовка и голяма част от отпадналите състезатели бяха с минимална разлика в резултата. Понякога е нужно само още 10 секунди за да се стиковаш и възстановиш резултата. Понякога въпреки подготовката, напрежението и формата на един такъв форум подтиска разгръщането на пълния потенциал на боеца. Работата ни продължава и след кратка почивка започваме отново да повишаваме нивото си за следващата година. За деца и юноши през 2026-а Световното първенство ще се проведе в Пловдив. Промотор на състезанието са колегите ни от "Стар Тийм" с подкрепата на БККБМТ и Министерството на младежта и спорта. Очаква се да е най-голямото първенство правено до момента. СК "Масару" и другите колеги от България ще се постараем да представим страната ни подобаващо.

България ще домакинства на Световно по кикбокс за кадети
България ще домакинства на Световно по кикбокс за кадети

Деспотов благодари и на треньорският щаб, който е допринесъл за успехите на младите бойци:

Стефан Костадинов – старши треньор  
• Недялко Недялков – кондиционен треньор  
• Крум Петров – треньор по бокс  
• Владимир Благоев – спортен психолог  
• Виктор Грозданов – помощник-треньор

Европейски шампиони от Масару:  
Изабела Иванова – PF CH F -21 KG  
•   Райна Дунчева – PF CH F -27 KG  
•   Дарина Богданова – PF CH F -33 KG  
•   Александра Милушева – PF YC F -28 KG  
•   Борис Деспотов – PF OC M +69 KG  
•   Борис Деспотов – LC OC M +69 KG  
•   Стефан Прокопов – PF J M -94 KG  
•   Отборно 7–9 г. момичета – Елизабет Иванова, Райна Дунчева, Дарина Богданова  

Сребърни медалисти:  
• Крисия Кирилова – PF CH F -24 KG  
• Вероника Ташукова – PF YC F -28 KG
• Марио Русев – PF OC M -37 KG  
• Петър Григоров – PF OC M -57 KG  
• Даниел Русанов, Владимир Цветков – PF 10–12 отборно  

Бронзови медалисти:  
• Елизабет Иванова – PF CH F +36 KG  
• Антон Василев – PF YC M -32 KG  
• Владимир Цветков – PF YC M -42 KG  
• Велислава Зелямова – PF YC F -47 KG  
• Емануела Добрева – PF OC F -37 KG  
• Елеонора Валентинова – LC OC F -50 KG  
• Тодор Портарски – PF OC M -52 KG  
• Доника Пейкова – PF OC F -55 KG  
• Теодор Поповски – PF J M -63 KG  
• Ивана Алексова – PF J F +70 KG  
• Борис Деспотов, Петър Григоров, Тодор Портарски – PF 13–15 отборно  
• Рая Маринова, Велислава Зелямова – PF 10–12 отборно  

Отборните надпревари в стил Пойнтфайтинг  
•   1-во място – момичета 7–9 г.  
•   2-ро място – момчета 10–12 г.  
•   3-то място – момичета 10–12 г.  
•   3-то място – момчета 13–15 г.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

  • 1 окт 2025 | 15:34
  • 704
  • 0
Още една награда за Юлияна Янева

Още една награда за Юлияна Янева

  • 1 окт 2025 | 14:37
  • 781
  • 0
Кубрат Пулев с почетен плакет от най-голямата държавна медия на Йордания

Кубрат Пулев с почетен плакет от най-голямата държавна медия на Йордания

  • 1 окт 2025 | 12:28
  • 614
  • 0
БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство

БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство

  • 1 окт 2025 | 11:52
  • 3292
  • 2
Трима наши боксьори на ринга на Европейското първенство днесб

Трима наши боксьори на ринга на Европейското първенство днесб

  • 1 окт 2025 | 11:23
  • 719
  • 0
Бивш световен шампион: Британският бокс е в криза

Бивш световен шампион: Британският бокс е в криза

  • 1 окт 2025 | 11:20
  • 168
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444685
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1616
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17392
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17740
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15789
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3759
  • 0