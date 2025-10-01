Иво Деспотов за изминалото Европейско по кикбокс: Тенденция е всяка година нивото да расте

Единият от двамата треньори на СК "Масару", Иво Деспотов, коментира за Sportal.bg страхотните успехи, които неговите състезатели и останалите национали на България постигнаха на изминалото Европейско първенство по кикбокс за деца и кадети (WAKO) в Йезоло.

Припомняме, че България бе представена от 92 бойци, които завоюваха 79 медала – 24 златни, 22 сребърни и 33 бронзови, което ни нареди на 5-то място в общото класиране на Шампионата на Стария континент. На татами резултатите на българския отбор блеснаха още по-силно – 17 златни, 18 сребърни и 26 бронзови отличия, с което България заслужено зае 2-ро място в Европа.

Спортен клуб "Масару" участва в турнира с 28 състезатели и постигна 8 златни, 5 сребърни и 12 бронзови медала. Ето как коментира представянето на тези спортисти Деспотов:

"Изключително трудно състезание с много висока конкуренция. Тенденцията е всяка година нивото на подготовка на състезателите да расте в дори и най-малките възрастови групи, не само на физическо и техническо равнище, а дори и на тактическа подготовка. Гордеем се с победителите и шампионските титли, но в никакъв случай не омаловажаваме тези, които не успяха да вземат медали. Беше изключително тежка подготовка и голяма част от отпадналите състезатели бяха с минимална разлика в резултата. Понякога е нужно само още 10 секунди за да се стиковаш и възстановиш резултата. Понякога въпреки подготовката, напрежението и формата на един такъв форум подтиска разгръщането на пълния потенциал на боеца. Работата ни продължава и след кратка почивка започваме отново да повишаваме нивото си за следващата година. За деца и юноши през 2026-а Световното първенство ще се проведе в Пловдив. Промотор на състезанието са колегите ни от "Стар Тийм" с подкрепата на БККБМТ и Министерството на младежта и спорта. Очаква се да е най-голямото първенство правено до момента. СК "Масару" и другите колеги от България ще се постараем да представим страната ни подобаващо.

Деспотов благодари и на треньорският щаб, който е допринесъл за успехите на младите бойци:

Стефан Костадинов – старши треньор

• Недялко Недялков – кондиционен треньор

• Крум Петров – треньор по бокс

• Владимир Благоев – спортен психолог

• Виктор Грозданов – помощник-треньор

Европейски шампиони от Масару:

Изабела Иванова – PF CH F -21 KG

• Райна Дунчева – PF CH F -27 KG

• Дарина Богданова – PF CH F -33 KG

• Александра Милушева – PF YC F -28 KG

• Борис Деспотов – PF OC M +69 KG

• Борис Деспотов – LC OC M +69 KG

• Стефан Прокопов – PF J M -94 KG

• Отборно 7–9 г. момичета – Елизабет Иванова, Райна Дунчева, Дарина Богданова



Сребърни медалисти:

• Крисия Кирилова – PF CH F -24 KG

• Вероника Ташукова – PF YC F -28 KG

• Марио Русев – PF OC M -37 KG

• Петър Григоров – PF OC M -57 KG

• Даниел Русанов, Владимир Цветков – PF 10–12 отборно



Бронзови медалисти:

• Елизабет Иванова – PF CH F +36 KG

• Антон Василев – PF YC M -32 KG

• Владимир Цветков – PF YC M -42 KG

• Велислава Зелямова – PF YC F -47 KG

• Емануела Добрева – PF OC F -37 KG

• Елеонора Валентинова – LC OC F -50 KG

• Тодор Портарски – PF OC M -52 KG

• Доника Пейкова – PF OC F -55 KG

• Теодор Поповски – PF J M -63 KG

• Ивана Алексова – PF J F +70 KG

• Борис Деспотов, Петър Григоров, Тодор Портарски – PF 13–15 отборно

• Рая Маринова, Велислава Зелямова – PF 10–12 отборно



Отборните надпревари в стил Пойнтфайтинг

• 1-во място – момичета 7–9 г.

• 2-ро място – момчета 10–12 г.

• 3-то място – момичета 10–12 г.

• 3-то място – момчета 13–15 г.