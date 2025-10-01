България ще има осем представители в предстоящия онлайн съдийски курс на ФИГ

Популярни
  1 окт 2025
България ще има осем представители в предстоящия онлайн съдийски курс, организиран от Международната федерация по гимнастика (ФИГ), за олимпийския цикъл 2025-2028 година.

Заявки за участие са подали председателят на Техническия комитет "мъжко направление" към Българската федерация по гимнастика Тодор Тодоров (ГСК Интерком Груп Черноморски юнак), Едуард Радев (ГСК Интерком Груп Черноморски юнак), Иван Танкушев (КГ ЦСКА), Николина Танкушева (КГ ЦСКА), Валентина Рашкова (ГК Спартак), Лъчезара Янкова (ГК Спартак), Ани Недева (СК Спортна гимнастика) и Ирина Георгиева (ГСК Интерком Груп Черноморски юнак).

Изпитите ще се проведат на 11 октомври за мъжко направление и на 12 октомври за женско, обявих от БФ Гимнастика.

Снимки: Imago

