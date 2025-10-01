Остава седмица до финалното състезание “Нови пазар рън“

Финалното състезание от веригата “Рън България“ за 2025-а година ще бъде на 8 октомври в Нови пазар. Дистанциите, по които се ще се състезават бегачите, са 13 км, 6.5 км и 1 км.

• Дългата дистанция от 13 км е от центъра на Нови пазар до първата българска столица Плиска и обратно до Нови пазар.

• Късата дистанция е по същото трасе, но с обръщало на 3.25 км и финал в центъра на града.

• Дистанцията 1 км е за деца и начинаещи бегачи и има забавен елемент с получаване на подарък на обръщалото на 500 м, който удостоверява, че участникът е изминал дистанцията.

На 7 октомври по традиция всички ученици от 1-ви до 5-и клас в общината (от 400 до 500 деца) се включват в занимание по “Детска атлетика“ от 12:30 до 16:30 часа, а след това за гостите на състезанието е организирана културно – историческа обиколка на региона, която включва посещение на “Мадарския конник“.

Регистрацията все още е отворена на www.runbulgaria.org

atletikabg.com