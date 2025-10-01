Дунав ще посрещне румънския елитен Щийнца в контрола в Русе

Волейболният Дунав ще посрещне румънския елитен Щийнца Политехника Букурещ в контрола в Русе. Това съобщи за БТА членът на Управителния съвет и помощник треньор в отбора Красимир Миронов. Двубоят ще се проведе на 3 октомври, петък, от 17:00 часа в зала „Дунав“.

„Престижната международна контролна среща ще бъде с вход свободен – подарък за всички наши фенове! Ще имате възможност да видите всички нови попълнения в игра и да се насладите на страхотен волейбол! Нека всички споделим удоволствието от играта в това безкрайно волейболно лято! Очакваме Вашата подкрепа, защото заедно сме по-силни!“, заявиха още от волейболния клуб.

До момента Дунав изигра две контролни срещи с Берое в Стара Загора, които завършиха 3:0 и 3:1 за домакините.

„Преговаряме за още един мач в Русе с отбор от елита в Румъния на 8 октомври, сряда, като подробности за съперника и точния час на срещата ще обявим допълнително. На 10 октомври ще върнем визитата на Щийнца в Букурещ. След това имаме контроли и с отбора на Черно море Варна. Първата ще е на 16 октомври в морската ни столица, а втората на 18 октомври в Русе“, каза Миронов.