Медицински проблем отмени двубой от UFC 320

  • 1 окт 2025 | 11:03
Галавечерта UFC 320 остава с 13 битки.

Организацията се завръща в „T-Mobile Arena“ тази събота за своето платено събитие, но първоначално планираният основен мач от предварителната карта вече няма да се състои. Атеба Готие трябваше да се изправи срещу Ози Диас в сблъсък от средна категория, но Диас обяви, че медицински проблем го е принудил да се оттегли от двубоя.

„Здравейте на всички, имам много тежки новини за споделяне“, написа Диас. „След внимателно обмисляне и разговори с моя екип и медицински специалисти, трябваше да взема сърцераздирателното решение да се оттегля от битката си тази седмица. Това не е избор, който някога съм мислил, че ще ми се наложи да направя, но здравето и безопасността ми трябва да са на първо място. Искрено оценявам цялата ви подкрепа и разбиране през това време и обещавам да се върна по-силен скоро.“

Диас не разкри какъв е медицинският проблем, но продължи с извинение към Готие и UFC за оттеглянето си.

Източник, запознат с плановете на организацията, потвърдил пред mmafighting.com, че UFC активно търси заместник за Готие с надеждата той да остане в картата на събитието.

Готие, който се отличи в Contender Series, има баланс от 2-0 в UFC с два нокаута в първия рунд. В последната си битка 23-годишният боец постигна нокаут за 70 секунди срещу Робърт Валентин на UFC 318 през юли.

UFC 320 ще се проведе в неделя сутрин българско време (05.09). Sportal.bg ще отразява на живо основната бойна карта, която се очаква да започне в 05:00 часа.

